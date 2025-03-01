Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото) — Finance.ua
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Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)

Технології&Авто
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Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)
Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото), Фото: freepik
Гарний сімейний автомобіль має відповідати базовим вимогам практичності та комфорту й також повинен бути безпечним та технологічним.
З огляду на це, журналісти Autocar створили власний перелік найкращих автомобілів для сім’ї.

Kia Sorento

Автомобіль посідає 5 сходинку в рейтингу. Kia Sorento стане чудовим варіантом для тих, хто шукає велику технологічну семимісну машину.
Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)
На українському ринку модель пропонується з 2,2-літровим дизельним двигуном в парі з 8-ступеневою АКПП з подвійним зчепленням та стандартною системою повного приводу.
Така комбінація забезпечує непогану керованість, динаміку та комфорт під час довгих поїздок.

Škoda Octavia Combi

На 4 місці — нова Škoda Octavia Combi. Це один з найбільш практичних автомобілів у своєму класі.
Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)
Просторий багажник в 640 літрів дозволить перевозити не лише декілька великих валіз, а й інші корисні в далекій подорожі речі. Лінійка двигунів також досить широка й налічує бензинові, гібридну та дизельну версії.

Škoda Kodiaq

Третю сходинку посідає Škoda Kodiaq, який є відмінним варіантом для тих, хто шукає п’ятимісний автомобіль з високим кліренсом.
Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)
Покупці зможуть обирати серед 2,0-літрових бензинових та дизельних двигунів. Модель має чудовий дисплей інформаційно-розважальної системи, просторий 910-літровий багажник та просторий салон.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf є справжнім бестселером незалежно від покоління, тому підійде для людей, які шукають компактний, проте просторий автомобіль для переважно міського циклу їзди.
Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)
Автівка має привабливий дизайн й попри довжину всього в 4282 мм від бампера до бампера пропонує значно більше комфорту та місця для пасажирів, порівняно з конкурентами.

BMW 3 Series Touring

Першість у рейтингу здобуває універсал BMW 3 серії Touring — це те, що варто взяти, якщо ви твердо переконані, що сімейне життя та насолода від водіння не повинні бути взаємовиключними.
Рейтинг найкращих сімейних автомобілів (фото)
Навіть базова версія 320i забезпечує відчуття зворотного зв’язку та контролю, що зробить рутинну поїздку менш клопітною.
За матеріалами:
Телеканал 24
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