Трамп підписав указ про підвищення мита на китайські товари — Finance.ua
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Трамп підписав указ про підвищення мита на китайські товари

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Трамп підписав указ про підвищення мита на китайські товари
Трамп підписав указ про підвищення мита на китайські товари
Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Зазначається, що в указі Трампа причиною такого кроку називають те, що Китай не зміг вжити заходів задля припинення надходження синтетичних опіоїдів, зокрема фентанілу, до США, а це становить надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці Америки. Саме з метою усунення такої загрози, Трамп застосував свої повноваження та підвищив тарифи удвічі.
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«Визнаючи той факт, що КНР не вжила належних заходів для пом’якшення кризи незаконних наркотиків, у розділ 2(a) Указу № 14 195 внесено зміни, вилучивши слова «10 відсотків» і вставивши замість них слова «20 відсотків», — йдеться в указі.
Нові тарифи набувають чинності вже сьогодні, у вівторок, 4 березня.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.
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Також Трамп планує ввести мита на автомобілі «в районі 25%» та аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичної продукції.
З моменту своєї інавгурації Трамп ввів 10% мито на весь імпорт з Китаю, на додаток до існуючих зборів через нездатність Китаю зупинити торгівлю фентанілом. Він також оголосив, а потім відклав на місяць, 25% мита на товари з Мексики та неенергетичний імпорт із Канади.
Китай у відповідь на дії Трампа запровадив 10% мита на нафту, сільськогосподарську техніку і 15% на вугілля та скраплений газ.
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