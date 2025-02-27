Як нові мита США вплинуть на європейські економіки — Finance.ua

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Як нові мита США вплинуть на європейські економіки

Світ
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Як нові мита США вплинуть на європейські економіки
Як нові мита США вплинуть на європейські економіки
Європейський банк реконструкції та розвитку знизив свій економічний прогноз для регіону на 2025 рік на 0,3 процентного пункту. Основною причиною корекції прогнозу стали плани США щодо підвищення митних зборів.
Найбільше нові мита можуть вдарити по економіках Словаччини, Угорщини та Литви, передає ЄБРР. Звіт також зазначає, що Болгарія, Словенія та Румунія є найбільш уразливими до підвищення тарифів на сталь та алюміній, які нещодавно анонсували у Сполучених Штатах.
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За оновленими даними, у 2025 році зростання економік, у які інвестує ЄБРР, очікується на рівні 3,2%. У 2026 році цей показник може підвищитися до 3,4%.
Підвищення США мит на весь імпорт на 10 відсоткових пунктів може призвести до скорочення ВВП у регіонах ЄБРР на 0,1−0,2% у короткостроковій перспективі.
Перегляд прогнозу пов’язаний із послабленням зовнішнього попиту у країнах Центральної Європи, Балтії та південно-східних регіонах ЄС.
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Підвищення імпортних тарифів у США та можливі контрзаходи з боку торгових партнерів створюють зростаючу невизначеність для світової економіки.
Експерти ЄБРР підкреслюють, що навіть невизначеність щодо торгівельної політики може негативно вплинути на економічну ситуацію:
  1. Відлякування інвестицій. Підприємці не поспішають вкладати кошти у нові проєкти через можливі торгівельні ризики.
  2. Зниження виробництва. Промислові підприємства можуть скорочувати обсяги виробництва через нестабільність ринків збуту.
  3. Порушення глобальних ланцюгів поставок. Введення нових тарифів може призвести до затримок у постачанні товарів і підвищення цін на світових ринках.
За матеріалами:
Телеканал 24
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