Больше не надежный партнер: Канада хочет сократить зависимость от США — Finance.ua

Больше не надежный партнер: Канада хочет сократить зависимость от США Сегодня 18:30 — Мир

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Соединенные Штаты утратили статус надежного экономического партнера для его страны и Оттава будет двигаться к расширению торговли с другими странами.

The New York Times. Об этом он заявил во время выступления в Оттаве, сообщают CNN

По словам Карни, введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины вынуждают Канаду серьезно переосмыслить собственную экономическую стратегию и активнее искать альтернативных партнеров.

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«Очевидно, что США больше не надежный партнер. Вполне возможно, что благодаря всесторонним переговорам мы сможем восстановить элемент доверия, но возврата назад не будет», — сказал он.

Премьер отметил, что пошлины, если они будут постоянными, потребуют «широкого пересмотра наших отношений безопасности и торговли с США».

Карни пообещал защищать работников, предприятия и экономику своей страны и подчеркнул, что Канада будет быстро двигаться к расширению торговли с другими странами.

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Он предупредил канадцев, что ради переориентации торговых отношений придется «делать вещи, которые казались невероятными, со скоростью, которой мы не видели на протяжении многих поколений».

Премьер также сообщил, что в ближайшее время планирует провести разговор с Дональдом Трампом, а также отметил, что профильные канадские министры запланировали консультации со своими американскими коллегами.

По его словам, на следующей неделе Канада объявит о своих соответствующих пошлинах против Соединенных Штатов. Но окончательное решение по их введению будет принято только после 2 апреля, когда начнут действовать американские тарифы. По словам премьера, Канада сначала намерена проанализировать дополнительные торговые решения США перед тем, как давать на них ответ.

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Напомним, 26 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортируемые автомобили и легкие грузовики, которая вступит в силу уже на следующей неделе. Это дополнительно к тарифам, которые уже действуют на эти товары. Таможенные пошлины вступят в силу со 2 апреля 2025 года. Сбор средств по новым тарифам начнется 3 апреля.

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