Из-за пошлин Трампа Канада заморозила выплаты скидок для Tesla — Finance.ua

Из-за пошлин Трампа Канада заморозила выплаты скидок для Tesla Сегодня 04:36 — Мир

Из-за пошлин Трампа Канада заморозила выплаты скидок для Tesla

Торговая война между США и Канадой набирает обороты. Канада заморозила все выплаты скидок для Tesla и запретила автопроизводителю участвовать в будущих программах скидок на электромобили.

Об этом сообщает агентство reuters, ссылаясь на заявление министра транспорта Канады Христи Фриланд.

«Никакие выплаты по возмещению не будут осуществлены до тех пор, пока каждая заявка не будет индивидуально расследована и не будет признана обоснованной», — сообщила Фриланд во вторник, 25 марта.

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Министр также поручила транспортному департаменту пересмотреть требования к участию в будущих программах iZEV, чтобы гарантировать, что автомобили Tesla не будут допущены к участию, пока против Канады будут действовать пошлины США.

Президент Дональд Трамп ввел ряд новых пошлин, основная часть которых должна быть введена в начале апреля в виде высоких 25% тарифов на большинство товаров из Канады и Мексики. Кроме того, в понедельник, 24 марта, президент США заявил, что в скором времени введут пошлины на автомобили, хотя не все они будут введены 2 апреля.

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По данным агентства, Канада заморозила $30,11 млн обратных платежей для Tesla. Американский автопроизводитель подал чрезвычайно большое количество заявок на возмещение ущерба электромобилям в последние дни программы в январе: один дилерский центр Tesla в Квебеке потребовал почти 20 миллионов канадских долларов в виде государственных субсидий, задокументировав более 4000 продаж электромобилей.

Ранее в этом месяце Торонто прекратил предоставлять финансовые стимулы для автомобилей Tesla, купленных в качестве такси, из-за торговой напряженности с США.

Діло По материалам:

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