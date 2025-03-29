Украина не готова подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых в нынешней версии — СМИ Сегодня 13:28 — Казна и Политика

Украина не готова подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых в нынешней версии — СМИ

Проект нового соглашения по полезным ископаемым, предложенный США, имеет мало шансов на подписание в его нынешнем виде.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из Украины, который на условиях анонимности поделился комментарием для The Washington Post.

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Другой чиновник отметил, что соглашение создает впечатление, будто Украина «вела войну с США, проиграла, была покорена и теперь вынуждена выплачивать репарации на пожизненно».

По словам источников, проект соглашения на 55 страниц, подготовленный Вашингтоном и опубликованный в Financial Times, подлинный.

В нем не предусмотрены никакие гарантии безопасности, и вся поддержка США, предоставленная Украине во время войны, рассматривается как долг, который должен быть возвращен из прибыли от соглашения.

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Документ также предоставляет США право первого предложения на инвестиции в энергетику и полезные ископаемые, что фактически позволяет Вашингтону контролировать эти сектора.

Один из чиновников отметил, что проект вызывает серьезную обеспокоенность в Украине, поскольку переоценивает предыдущие гранты США как ссуды, которые нужно вернуть.

«У этого варианта соглашения нет шансов на подписание. Какая в этом логика? Они могут согласиться на что-либо, если не смогут достичь значимых результатов. Либо они пытаются действовать дерзко, либо же предъявляют максимальные требования, чтобы впоследствии снизить их до минимума», — предположил один из чиновников.

Слово і Діло По материалам:

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