Украина не готова подписать соглашение с США по поводу полезных ископаемых в нынешней версии — СМИ
Проект нового соглашения по полезным ископаемым, предложенный США, имеет мало шансов на подписание в его нынешнем виде.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из Украины, который на условиях анонимности поделился комментарием для The Washington Post.
Другой чиновник отметил, что соглашение создает впечатление, будто Украина «вела войну с США, проиграла, была покорена и теперь вынуждена выплачивать репарации на пожизненно».
По словам источников, проект соглашения на 55 страниц, подготовленный Вашингтоном и опубликованный в Financial Times, подлинный.
В нем не предусмотрены никакие гарантии безопасности, и вся поддержка США, предоставленная Украине во время войны, рассматривается как долг, который должен быть возвращен из прибыли от соглашения.
Документ также предоставляет США право первого предложения на инвестиции в энергетику и полезные ископаемые, что фактически позволяет Вашингтону контролировать эти сектора.
Один из чиновников отметил, что проект вызывает серьезную обеспокоенность в Украине, поскольку переоценивает предыдущие гранты США как ссуды, которые нужно вернуть.
«У этого варианта соглашения нет шансов на подписание. Какая в этом логика? Они могут согласиться на что-либо, если не смогут достичь значимых результатов. Либо они пытаются действовать дерзко, либо же предъявляют максимальные требования, чтобы впоследствии снизить их до минимума», — предположил один из чиновников.
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