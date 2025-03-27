Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США — Finance.ua
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Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США

Фондовый рынок
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Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США
Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США
Тарифы на импорт автомобилей, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, принесут убытки автопроизводителям во всем мире и поднимут цены для внутренних потребителей. Однако некоторые из ситуации все же выйдут победителями, как миллиардер Илон Маск.
Об этом сообщает Bloomberg.
Производитель электромобилей имеет крупные заводы в Калифорнии и Техасе, производящие автомобили для продажи в США, что в большей степени изолирует его от новых пошлин Трампа на импортные автомобили и ключевые компоненты.
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При этом Трамп настаивает на отсутствии конфликта интересов, несмотря на заметную роль генерального директора Tesla в администрации президента США.
«Он (Илон Маск. — Ред.) никогда не просил меня об услуге в бизнесе», — сказал президент США, подписывая указ о введении автомобильных пошлин.
Главные конкуренты от южнокорейской Hyundai Motor Co. до немецкой Volkswagen AG и американской General Motors Co. между тем в скором времени столкнутся с большими затратами.
Аналитики подчеркивают, что Tesla меньше всего пострадает от новых пошлин. Тем временем пресс-служба компании назвала свои машины «самыми американскими».
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Форд Motor Co. также может столкнуться с менее серьезными последствиями, чем некоторые конкуренты, поскольку около 80% автомобилей, которые она продает в США, производятся внутри страны.
Иностранные бренды, сильно зависящие от импортных автомобилей, столкнутся с наибольшим давлением. Южнокорейская Hyundai рискует оказаться среди наиболее пострадавших.
По оценке аналитика SK Securities Co, Хек Джин Юна, Hyundai и Kia, возможно, придется платить до 7 млрд долларов ежегодно за пошлины в США. Это составляет почти 40% от общей операционной прибыли, которую оба автопроизводителя получили в 2024 году.
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Toyota Motor Corp. импортирует около половины того, что продает в США, несмотря на наличие четырех сборочных заводов в Кентукки, Индиане, Миссисипи и Техасе, а также заводов по производству двигателей в Западной Виргинии и Алабаме.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортируемые в Соединенные Штаты автомобили. Однако это правило не будет применяться, если производство будет перенесено в США.
После этого заявления акции ведущих автопроизводителей США на внебиржевых торгах резко упали: Ford Motor потеряла 2%, General Motors — 2,3%, а владеющая брендом Jeep Stellantis подешевела на 3%.
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