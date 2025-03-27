Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США — Finance.ua

Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Bloomberg объяснил, как Маск выиграет от автомобильных пошлин США

Тарифы на импорт автомобилей, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, принесут убытки автопроизводителям во всем мире и поднимут цены для внутренних потребителей. Однако некоторые из ситуации все же выйдут победителями, как миллиардер Илон Маск.

Об этом сообщает Bloomberg

Производитель электромобилей имеет крупные заводы в Калифорнии и Техасе, производящие автомобили для продажи в США, что в большей степени изолирует его от новых пошлин Трампа на импортные автомобили и ключевые компоненты.

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При этом Трамп настаивает на отсутствии конфликта интересов, несмотря на заметную роль генерального директора Tesla в администрации президента США.

«Он (Илон Маск. — Ред.) никогда не просил меня об услуге в бизнесе», — сказал президент США, подписывая указ о введении автомобильных пошлин.

Главные конкуренты от южнокорейской Hyundai Motor Co. до немецкой Volkswagen AG и американской General Motors Co. между тем в скором времени столкнутся с большими затратами.

Аналитики подчеркивают, что Tesla меньше всего пострадает от новых пошлин. Тем временем пресс-служба компании назвала свои машины «самыми американскими».

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Форд Motor Co. также может столкнуться с менее серьезными последствиями, чем некоторые конкуренты, поскольку около 80% автомобилей, которые она продает в США, производятся внутри страны.

Иностранные бренды, сильно зависящие от импортных автомобилей, столкнутся с наибольшим давлением. Южнокорейская Hyundai рискует оказаться среди наиболее пострадавших.

По оценке аналитика SK Securities Co, Хек Джин Юна, Hyundai и Kia, возможно, придется платить до 7 млрд долларов ежегодно за пошлины в США. Это составляет почти 40% от общей операционной прибыли, которую оба автопроизводителя получили в 2024 году.

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Toyota Motor Corp. импортирует около половины того, что продает в США, несмотря на наличие четырех сборочных заводов в Кентукки, Индиане, Миссисипи и Техасе, а также заводов по производству двигателей в Западной Виргинии и Алабаме.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на все импортируемые в Соединенные Штаты автомобили. Однако это правило не будет применяться, если производство будет перенесено в США.

После этого заявления акции ведущих автопроизводителей США на внебиржевых торгах резко упали: Ford Motor потеряла 2%, General Motors — 2,3%, а владеющая брендом Jeep Stellantis подешевела на 3%.

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