Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ — Finance.ua

Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ Сегодня 03:17 — Фондовый рынок

Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ

В июне 2025 года выручка тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейшего в мире производителя полупроводников, составила $9 млрд, что на 40% больше, чем в июне 2024 года.

Согласно оценкам аналитиков Reuters, общая выручка компании за второй квартал составила $31,9 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Этот показатель превысил прогнозы экспертов, опрошенных агентством LSEG, благодаря растущему спросу на чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Читайте также TSMC начинает производство микрочипов нового поколения

Полную финансовую отчетность за второй квартал, а также прогнозы на третий квартал и весь 2025 год финансовый год компания обнародует 17 июля.

На фоне положительной динамики доходов акции TSMC выросли на 0,9%.

TSMC остается ключевым игроком глобального рынка чипов, производя процессоры для таких гигантов, как Apple, Nvidia и AMD. Ожидается, что дальнейший рост в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений и в дальнейшем будет стимулировать прибыль компании в ближайших кварталах.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.