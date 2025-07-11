Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ

Фондовый рынок
5
Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ
Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ
В июне 2025 года выручка тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейшего в мире производителя полупроводников, составила $9 млрд, что на 40% больше, чем в июне 2024 года.
Согласно оценкам аналитиков Reuters, общая выручка компании за второй квартал составила $31,9 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Этот показатель превысил прогнозы экспертов, опрошенных агентством LSEG, благодаря растущему спросу на чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Читайте также
Полную финансовую отчетность за второй квартал, а также прогнозы на третий квартал и весь 2025 год финансовый год компания обнародует 17 июля.
На фоне положительной динамики доходов акции TSMC выросли на 0,9%.
TSMC остается ключевым игроком глобального рынка чипов, производя процессоры для таких гигантов, как Apple, Nvidia и AMD. Ожидается, что дальнейший рост в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений и в дальнейшем будет стимулировать прибыль компании в ближайших кварталах.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems