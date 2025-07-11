Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ — Finance.ua

Квартальный доход TSMC вырос почти на 39% благодаря спросу на чипы для ИИ
В июне 2025 года выручка тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейшего в мире производителя полупроводников, составила $9 млрд, что на 40% больше, чем в июне 2024 года.
Согласно оценкам аналитиков Reuters, общая выручка компании за второй квартал составила $31,9 млрд, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Этот показатель превысил прогнозы экспертов, опрошенных агентством LSEG, благодаря растущему спросу на чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Полную финансовую отчетность за второй квартал, а также прогнозы на третий квартал и весь 2025 год финансовый год компания обнародует 17 июля.
На фоне положительной динамики доходов акции TSMC выросли на 0,9%.
TSMC остается ключевым игроком глобального рынка чипов, производя процессоры для таких гигантов, как Apple, Nvidia и AMD. Ожидается, что дальнейший рост в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений и в дальнейшем будет стимулировать прибыль компании в ближайших кварталах.
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