TSMC начинает производство микрочипов нового поколения — Finance.ua

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TSMC начинает производство микрочипов нового поколения

Технологии&Авто
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TSMC начинает производство микрочипов нового поколения
TSMC начинает производство микрочипов нового поколения
TSMC сообщила о расширении завода по производству микрочипов в городе Гаосюн на юге Тайваня. Это предприятие, как ожидается, начнет массовое производство двухнанометровых микросхем во второй половине этого года.
Об этом сообщает NHK World.
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Новый чип станет серьезным шагом вперед в производительности и эффективности.
По сравнению с предыдущим совершенным чипом, созданным по 3-нанометровой технологии, новый продукт TSMC должен обеспечить заметные преимущества в скорости вычислений (на 10−15% при том же уровне мощности) или уменьшении потребления энергии (на 20−30% при той же скорости), пишет The Conversation.
Кроме того, плотность транзисторов в 2-нанометровых микросхемах увеличена примерно на 15% по сравнению с 3-нанометровой технологией.
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Это должно позволить устройствам работать быстрее, потреблять меньше энергии и более эффективно управлять более сложными задачами.
TSMC недавно заключила соглашение на 100 миллиардов долларов США о строительстве 5 новых заводов в США. Однако существует неопределенность относительно того, можно ли 2-нанометровые чипы производить за пределами Тайваня.
По материалам:
НВ
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