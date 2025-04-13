TSMC начинает производство микрочипов нового поколения — Finance.ua

TSMC начинает производство микрочипов нового поколения Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

TSMC начинает производство микрочипов нового поколения

TSMC сообщила о расширении завода по производству микрочипов в городе Гаосюн на юге Тайваня. Это предприятие, как ожидается, начнет массовое производство двухнанометровых микросхем во второй половине этого года.

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Новый чип станет серьезным шагом вперед в производительности и эффективности.

По сравнению с предыдущим совершенным чипом, созданным по 3-нанометровой технологии, новый продукт TSMC должен обеспечить заметные преимущества в скорости вычислений (на 10−15% при том же уровне мощности) или уменьшении потребления энергии (на 20−30% при той же скорости), пишет The Conversation.

Кроме того, плотность транзисторов в 2-нанометровых микросхемах увеличена примерно на 15% по сравнению с 3-нанометровой технологией.

Это должно позволить устройствам работать быстрее, потреблять меньше энергии и более эффективно управлять более сложными задачами.

TSMC недавно заключила соглашение на 100 миллиардов долларов США о строительстве 5 новых заводов в США. Однако существует неопределенность относительно того, можно ли 2-нанометровые чипы производить за пределами Тайваня.

НВ По материалам:

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