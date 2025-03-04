Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин — Finance.ua

Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин Сегодня 22:04 — Технологии&Авто

Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин

Тайваньская технологическая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — крупнейший в мире производитель микросхем, объявит об инвестициях в $100 млрд в современное производство в США, чтобы избежать возможных американских пошлин.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

TSMC, по данным агентства, уже выделила $65 млрд на строительство производственных мощностей в Аризоне. Новые $100 млрд могут стать отдельными обязательствами или включать часть уже объявленных денег.

В Financial Times отметили, что давление на TSMC усиливалось в течение нескольких месяцев после неоднократных обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Тайвань «похитил» полупроводниковый бизнес США.

Читайте также Трамп подписал указ о повышении пошлин на китайские товары

Администрация Трампа активно продвигает политику экономического национализма и угрожает пошлинами на импорт микросхем. В агентстве считают, что это может оказать сильное влияние на экономику Тайваня, которая зависит от экспорта полупроводников. Тайвань, в свою очередь, рассматривает разные способы смягчить ситуацию, в том числе через закупки американского оружия.

Эти инвестиции означают дальнейшее расширение присутствия TSMC в США. В первый срок Трампа группа сначала пообещала построить один производственный завод с использованием пятинанометровой технологии, но позже согласилась использовать на этом предприятии более продвинутую 4-нм технологию.

Компания также согласилась построить второй завод, который будет использовать 2-нм, до 2028 года и создать третий завод в США до конца десятилетия.

Сейчас TSMC занимает более 90% рынка производства самых современных микросхем.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.