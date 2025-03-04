Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин

Технологии&Авто
1
Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин
Крупнейший мировой производитель чипов TSMC инвестирует $100 млрд в производство в США, чтобы избежать пошлин
Тайваньская технологическая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — крупнейший в мире производитель микросхем, объявит об инвестициях в $100 млрд в современное производство в США, чтобы избежать возможных американских пошлин.
Об этом сообщает агентство Financial Times.
TSMC, по данным агентства, уже выделила $65 млрд на строительство производственных мощностей в Аризоне. Новые $100 млрд могут стать отдельными обязательствами или включать часть уже объявленных денег.
В Financial Times отметили, что давление на TSMC усиливалось в течение нескольких месяцев после неоднократных обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Тайвань «похитил» полупроводниковый бизнес США.
Читайте также
Администрация Трампа активно продвигает политику экономического национализма и угрожает пошлинами на импорт микросхем. В агентстве считают, что это может оказать сильное влияние на экономику Тайваня, которая зависит от экспорта полупроводников. Тайвань, в свою очередь, рассматривает разные способы смягчить ситуацию, в том числе через закупки американского оружия.
Эти инвестиции означают дальнейшее расширение присутствия TSMC в США. В первый срок Трампа группа сначала пообещала построить один производственный завод с использованием пятинанометровой технологии, но позже согласилась использовать на этом предприятии более продвинутую 4-нм технологию.
Компания также согласилась построить второй завод, который будет использовать 2-нм, до 2028 года и создать третий завод в США до конца десятилетия.
Сейчас TSMC занимает более 90% рынка производства самых современных микросхем.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.