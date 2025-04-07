Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие — Finance.ua

Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие Сегодня 04:25 — Технологии&Авто

Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие

Технологические компании Intel и TSMC ведут переговоры о создании совместного предприятия. Это касается управления заводом по производству микросхем.

Об этом сообщает Reuters.

Компания TSMC, которая считается крупнейшим производителем чипов в мире, должна получить на новом предприятии 20% акций.

Сообщается, что на Intel и TSMC давили из Белого дома. Таким образом правительство хочет разрешить длительный кризис в американской компании Intel.

Читайте также США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов

Еще в марте было известно, что TSMC обратилось с предложением Nvidia, AMD и Broadcom получить доли в совместном предприятии, которое будет управлять заводами Intel.

Кроме того, Intel назначила нового генерального директора Лип-Бу Тана, в частности, чтобы возродить компанию на рынке технологий, в частности, что касается искусственного интеллекта и полупроводников.

В 2024 году Intel сообщила о чистом убытке в размере $18,8 млрд.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.