Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие — Finance.ua

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Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие

Технологии&Авто
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Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие
Intel и TSMC планируют создать совместное предприятие
Технологические компании Intel и TSMC ведут переговоры о создании совместного предприятия. Это касается управления заводом по производству микросхем.
Об этом сообщает Reuters.
Компания TSMC, которая считается крупнейшим производителем чипов в мире, должна получить на новом предприятии 20% акций.
Сообщается, что на Intel и TSMC давили из Белого дома. Таким образом правительство хочет разрешить длительный кризис в американской компании Intel.
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Еще в марте было известно, что TSMC обратилось с предложением Nvidia, AMD и Broadcom получить доли в совместном предприятии, которое будет управлять заводами Intel.
Кроме того, Intel назначила нового генерального директора Лип-Бу Тана, в частности, чтобы возродить компанию на рынке технологий, в частности, что касается искусственного интеллекта и полупроводников.
В 2024 году Intel сообщила о чистом убытке в размере $18,8 млрд.
По материалам:
Speka
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