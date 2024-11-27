США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов — Finance.ua

США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов

Министерство торговли США объявило об окончательном выделении $7,86 млрд государственных субсидий для Intel на производство чипов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Хотя это меньше анонсированных ранее 8,5 миллиарда долларов, это снижение связано с тем, что компания получила отдельный грант на $3 млрд от Пентагона.

Читайте также Убытки Intel в третьем квартале 2024 года составили $16,6 млрд

Эти средства поддержат производственные проекты на сумму около $90 млрд в штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо и Орегон.

«Это означает, что чипы, разработанные в Америке, будут производиться и упаковываться американскими работниками в Соединенных Штатах для американской компании впервые за очень долгое время», — заявила министр торговли Джина Раймондо.

Intel уже достигла начальных этапов реализации проекта и получит не менее $1 млрд к концу декабря, сообщил правительственный представитель. Он добавил, что сокращение гранта не связано с трудностями компании в этом году, в частности, сужением маржи и массовыми увольнениями работников.

Читайте также Intel рассматривает возможность разделения на две компании для преодоления кризиса

Субсидия в $7,86 млрд является крупнейшей из выделенных в рамках закона 2022 года, направленной на стимулирование производства полупроводников в США.

Общий бюджет этой программы составляет $52,7 млрд, из которых $39 млрд направлено на производство, а $11 млрд — на исследование.

В сентябре Intel получила контракт на 3 млрд долларов от Министерства обороны. Эти средства были выделены из $39 млрд, предусмотренных для субсидирования производства чипов, а не из бюджета Пентагона. Это привело к уменьшению первоначального гранта для Intel, пояснили в компании и правительстве.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.