США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов — Finance.ua
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США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов

Технологии&Авто
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США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов
США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов
Министерство торговли США объявило об окончательном выделении $7,86 млрд государственных субсидий для Intel на производство чипов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Хотя это меньше анонсированных ранее 8,5 миллиарда долларов, это снижение связано с тем, что компания получила отдельный грант на $3 млрд от Пентагона.
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Эти средства поддержат производственные проекты на сумму около $90 млрд в штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо и Орегон.
«Это означает, что чипы, разработанные в Америке, будут производиться и упаковываться американскими работниками в Соединенных Штатах для американской компании впервые за очень долгое время», — заявила министр торговли Джина Раймондо.
Intel уже достигла начальных этапов реализации проекта и получит не менее $1 млрд к концу декабря, сообщил правительственный представитель. Он добавил, что сокращение гранта не связано с трудностями компании в этом году, в частности, сужением маржи и массовыми увольнениями работников.
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Субсидия в $7,86 млрд является крупнейшей из выделенных в рамках закона 2022 года, направленной на стимулирование производства полупроводников в США.
Общий бюджет этой программы составляет $52,7 млрд, из которых $39 млрд направлено на производство, а $11 млрд — на исследование.
В сентябре Intel получила контракт на 3 млрд долларов от Министерства обороны. Эти средства были выделены из $39 млрд, предусмотренных для субсидирования производства чипов, а не из бюджета Пентагона. Это привело к уменьшению первоначального гранта для Intel, пояснили в компании и правительстве.
По материалам:
Економічна Правда
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