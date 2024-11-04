Убытки Intel в третьем квартале 2024 года составили $16,6 млрд — Finance.ua

Убытки Intel в третьем квартале 2024 года составили $16,6 млрд Сегодня 01:23 — Фондовый рынок

Убытки Intel в третьем квартале 2024 года составили $16,6 млрд

Компания Intel обнародовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года.

Несмотря на то, что выручка превысила ожидания и составила $13,3 млрд, корпорация понесла огромные затраты на обесценивание активов и реструктуризацию, что привело к чистому убытку в размере $16,6 млрд.

Финансовые показатели и причины убытков

Выручка Intel достигла $13,3 млрд, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, но на $0,5 млрд больше по сравнению с предыдущим кварталом. Чистый убыток компании составил беспрецедентные $16,6 млрд из-за значительных затрат на обесценивание активов, реструктуризации и существенных убытков производственного подразделения. Валовая прибыль Intel упала до 15%, что является историческим минимумом для компании.

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Продуктовая группа Intel сообщила о выручке около $12,997 млрд. Производственное подразделение заработало $4,4 млрд, немного увеличившись с $4,3 млрд в предыдущем квартале, но снизившись с $4,7 млрд в том же квартале годом ранее.

Client Computing Group (CCG) остается лидирующим подразделением компании, сгенерировав $7,3 млрд выручки в третьем квартале. Это снижение с $7,9 млрд в тот же период прошлого года и небольшое снижение на $100 млн по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Подразделение достигло операционной маржи в 37,1%, что дало операционную прибыль в размере $2,7 млрд.

Data Center and AI Group (DCAI) Intel получила $3,3 млрд выручки, увеличившись как последовательно, так и в годовом исчислении, что является положительной новостью для компании. Операционная маржа подразделения выросла до 10,4%, но операционная прибыль осталась на уровне всего $0,3 млрд, что удивительно, учитывая начало поставок высокомаржинальных серверных процессоров Xeon 6.

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Подразделение NEX, занимающееся продуктами для 5G, edge-компьютеринга, сетей и телекоммуникаций, зафиксировало выручку в $1,5 млрд, что соответствует показателю прошлого года и на $200 млн больше по сравнению с предыдущим кварталом. Операционная прибыль подразделения увеличилась до $300 млн.

Mobileye продемонстрировала рост выручки до $485 млн в третьем квартале 2024 года, увеличившись с $440 млн во втором квартале, но все еще ниже $530 млн, зарегистрированных в третьем квартале прошлого года. Операционная прибыль составила $78 млн, снизившись со $170 млн в третьем квартале 2023 года и оставшись на уровне предыдущего квартала.

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Altera столкнулась с трудностями: выручка достигла $412 млн, увеличившись с $361 млн в прошлом квартале, но значительно снизившись с $735 млн в третьем квартале 2023 года. Подразделение зафиксировало прибыль в $9 млн, что является резким падением с $263 млн прибыли годом ранее, но лучше по сравнению с убытком в $25 млн во втором квартале 2024 года.

Несмотря на превышение прогнозов выручки, перед Intel стоят серьезные финансовые вызовы, включая исторически низкую валовую прибыль и значительные убытки. Компания продолжает реализацию стратегии по сокращению издержек и повышению эффективности, но будущий квартал может оказаться непростым. Инвесторы и аналитики будут внимательно следить за тем, как Intel справится с этими вызовами и сможет ли улучшить свои финансовые показатели в будущем.

iTechua По материалам:

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