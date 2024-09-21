Intel отложила строительство заводов в Европе на два года — Finance.ua

Intel отложила строительство заводов в Европе на два года
Американская корпорация Intel объявила об отсрочке строительства заводов в Польше и Германии минимум на два года из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на микросхемы.
Об этом сообщил генеральный директор компании Пэт Хелсингер.
По его словам, Intel сосредотачивается на сокращении расходов и намерена сэкономить $10 млрд в рамках объявленной программы реструктуризации.
Несмотря на задержки в Европе, проекты Intel в США останутся неизменными.
Компания получит до $3 млрд финансирования от правительства США для увеличения производства полупроводников, в том числе для военных. Также Intel сократит 15% штата для оптимизации издержек.
Кроме того, Intel объявила о партнерстве с Amazon Web Services для совместной разработки микросхем под индивидуальные потребности заказчиков.
Поделиться новостью