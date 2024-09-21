Intel отложила строительство заводов в Европе на два года — Finance.ua

Intel отложила строительство заводов в Европе на два года Сегодня 22:20 — Фондовый рынок

Intel отложила строительство заводов в Европе на два года

Американская корпорация Intel объявила об отсрочке строительства заводов в Польше и Германии минимум на два года из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на микросхемы.

Об этом сообщил генеральный директор компании Пэт Хелсингер.

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По его словам, Intel сосредотачивается на сокращении расходов и намерена сэкономить $10 млрд в рамках объявленной программы реструктуризации.

Несмотря на задержки в Европе, проекты Intel в США останутся неизменными.

Компания получит до $3 млрд финансирования от правительства США для увеличения производства полупроводников, в том числе для военных. Также Intel сократит 15% штата для оптимизации издержек.

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Кроме того, Intel объявила о партнерстве с Amazon Web Services для совместной разработки микросхем под индивидуальные потребности заказчиков.

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