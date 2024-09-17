Intel получит гранты на $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона — Finance.ua

Intel получит гранты на $3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона
Секретная программа под названием Secure Enclave стремится наладить производство передовых чипов с военным и разведывательным применением. Она охватывает несколько штатов, включая производственный объект в Аризоне.
Об этом сообщает Bloomberg.
Хотя Intel всегда была фаворитом на эту награду, другие производители микросхем выступили против, Вашингтон выразил обеспокоенность относительно целесообразности опоры на одну фирму.
Соглашение о Secure Enclave сигнализирует о том, что правительство США доверяет Intel в выполнении планов Пентагона, невзирая на последние проблемы компании. В прошлом месяце Intel опубликовала сокрушительный отчет о доходах и прогнозе доходов, которые привели к падению акций и разрушили веру в амбициозный план оздоровления генерального директора Пета Хелсингера, который зависит от инвестиций в фабрики по всему миру.
По данным Bloomberg, некоторые официальные лица Вашингтона уже вели переговоры о закупке чипов на американских предприятиях иностранных производителей, однако эти переговоры касаются более общих принципов закупки и не имеют отношения к программе Secure Enclave.
Неясно, какие модели чипов Intel будет производить для Пентагона. Компания из Санта-Клары, Калифорния, которая управляет как проектным, так и производственным бизнесом, по-прежнему полагается на TSMC для производства некоторых из своих передовых процессоров.
Intel вовсю пытается убедить потенциальных клиентов, таких как Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc., в возможностях своего продукта. Министр торговли Джина Раймондо призвала обе компании рассмотреть возможность производства на предприятии, строящем Intel в Огайо, сообщает Bloomberg, но ни одна из них сейчас не планирует этого делать.
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