80% американского бизнеса в Украине растет, несмотря на обстрелы — Finance.ua

80% американского бизнеса в Украине растет, несмотря на обстрелы Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

80% американского бизнеса в Украине растет, несмотря на обстрелы

Американская торговая палата в Украине совместно с Citi Украина представила итоги ежегодного исследования «Ведение бизнеса в условиях войны. Июль 2025».

Об этом пишет The page.

В исследовании говорится, что 91% компаний-членов Палаты сохраняют полноценную деятельность в Украине, еще 9% — частично. Гибридная модель работы остается самой распространенной (74%), офлайн-формат выбрали 20% и только 6% полностью перешли на дистанционку.

У 88% компаний есть работники, которые служат в ВСУ. Половина бизнесов пострадала физически — сообщили о повреждениях заводов, складов или офисов. Самая болезненная часть — безопасность сотрудников: 60% компаний сообщили о ранениях работников, а 46% — о гибели.

Финансовые показатели и прогнозы

Несмотря на войну, 79% компаний зафиксировали стабильные или растущие доходы во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В довоенном контексте — 66% сообщили о таких же результатах. К концу 2025 года 84% бизнесов ожидают сохранения или улучшения финансовых показателей.

Инфографика: chamber.ua

Стратегии

53% компаний планируют органический рост в рамках текущей деятельности. 37% готовятся к инвестициям, запуску новых продуктов или услуг. Только 2% рассматривают приобретение бизнесов в Украине.

Инфографика: chamber.ua

Вызовы

Самым серьезным вызовом бизнесы считают безопасность сотрудников (83%). Также среди топ-проблем: бронирование работников (66%), психическое здоровье персонала (55%), ракетные удары по критической инфраструктуре (50%) и нехватка квалифицированных кадров (43%).

Инфографика: chamber.ua

Оценки бизнес-климата

53% компаний не ожидают существенных изменений в бизнес-среде до конца года. В то же время, 29% прогнозируют ухудшение, а 18% — постепенное улучшение или существенное восстановление.

70% компаний не верят в прекращение огня или деэскалацию в 2025 году, только 30% надеются на изменения в этом направлении.

Инфографика: chamber.ua

Приоритеты для власти

Бизнес определил ключевые шаги, которые должно сделать украинское правительство в 2025 году:

Усилить безопасность и разминирование (68%); Реализовать судебную реформу (53%); Обеспечить стабильность налоговой системы (44%).

Инфографика: chamber.ua

Взгляд в будущее

Украина привлекает инвесторов масштабными возможностями для восстановления — так считают 64% компаний. Также среди преимуществ квалифицированные кадры по конкурентной стоимости (59%), перспективы вступления в ЕС (55%), лидерство в сельском хозяйстве (53%) и мощный оборонный сектор (45%).

В то же время барьерами для участия в процессе восстановления остаются:

нечеткое законодательство касательно тендеров (60%);

угрозы сохранности объектов восстановления (58%);

непрозрачность проектной информации (51%).

Напомним, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного robota.ua, бизнес ожидает сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей меняются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда. То, чего хотели бизнесы в 2024 году, отличается от того, чего они хотят сейчас — это, прежде всего, обусловлено экономической ситуацией, политическими факторами и развитием технологий.

The page По материалам:

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