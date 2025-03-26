Продажи Tesla в мире замедляются: какова ситуация в Украине — Finance.ua

Продажи Tesla в мире замедляются: какова ситуация в Украине Сегодня 19:01 — Личные финансы

Продажи Tesla в мире замедляются: какова ситуация в Украине

Вход в политику и несколько публичных активностей Илона Маска в прошлые месяцы ощутимо отразились на Tesla Motors. По информации издания « Фокус », ссылающегося на сайт Electrek, за первые 2 месяца текущего года продажи электромобилей Tesla упали на 71% в Германии, на 45% в Норвегии, на 44% во Франции, на 44% в Испании, также на 49% в Китае и на 11% в США.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Согласно базовым принципам рыночной экономики, если на какой-то товар падает спрос, это влечет за собой снижение цен на него.

График: eauto.org.ua

Для полноты понимания процессов, а также исключения случайностей или совпадений, следует сравнить, как изменились цены за это же время на другие модели, которые пользуются высоким спросом на украинском авторынке. Авторы исследования взяли для этого массовый электромобиль Nissan Leaf и представителя группы SUV Volkswagen ID.4.

График: eauto.org.ua

Что в результате

Цены на электромобили прекратили снижаться, независимо от того, речь идет о изделиях Tesla или других. И даже заметен определенный рост средних цен, что, в конце концов, ожидаемо — ведь льготы на их растаможку закончатся 31 декабря этого года. Это означает, что вернется пошлина и НДС, что повлечет за собой рост фактических цен более чем на 30%.

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Возвращаясь к Tesla, это не в первый раз, когда потенциально неосторожные публичные изречения Илона Маска могли повлиять на решения украинских покупателей, однако еще ни разу это не привело к уменьшению продаж или, тем более, бойкоту продукции этого производителя на нашем рынке. Во-первых, официального представительства Tesla у нас нет и вряд ли будет. Во-вторых, электромобили Tesla имеют сбалансированные характеристики и цену, ремонтопригодны, есть немало доступных американских аукционных вариантов, что делает их интересным товаром.

«Что, в конце концов, позволяет предположить следующее: когда наступает время отреагировать на тот или иной провокационный „твит“ Илона, украинцы готовы к наступлению в соцсетях. Когда же возникает вопрос покупки электромобиля — большинство разделяют понятия „Тесла“ и „Илон“, ставя их на разные полочки. И в конечном итоге покупают какую-то из „Модел“ от Тесла. Максимум — выразят свое возмущение поведением Илона наклейкой на бампер с текстом типа „я купил эту машину еще до того, как…“», — прокомментировали эксперты.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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