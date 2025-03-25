Рыночная доля Tesla в Европе в феврале упала до пятилетнего минимума — Finance.ua

Рыночная доля Tesla в Европе в феврале упала до пятилетнего минимума
Рыночная доля американского производителя электрокаров Tesla в Европе в феврале упала до самого низкого для этого месяца показателя за пять лет.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследовательской платформы Jato Dynamics.
Согласно приведенным данным, производитель электромобилей из Техаса в прошлом месяце продал в 25 странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии менее 16 тысяч автомобилей, что в среднем на 44% меньше по сравнению с февралем прошлого года.
Рыночная доля Tesla в Европе упала до 9,6% в прошлом месяце, что является самым низким зарегистрированным в феврале показателем за последние пять лет.
В январе продажи компании в Европе упали по сравнению с 2024 годом на 45% - с 18 161 до 9 945.
Сейчас аналитики и инвесторы пытаются оценить, какое влияние на автопроизводителя оказывает политическая активность Илона Маска, являющегося исполнительным директором компании Tesla. Его работа в администрации Дональда Трампа вызывает отрицательную реакцию у некоторых владельцев Tesla и потенциальных покупателей.
Дилерские центры Tesla также стали объектом протеста против компании.
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