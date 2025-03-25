Рыночная доля Tesla в Европе в феврале упала до пятилетнего минимума — Finance.ua
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Рыночная доля Tesla в Европе в феврале упала до пятилетнего минимума

Фондовый рынок
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Рыночная доля Tesla в Европе в феврале упала до пятилетнего минимума
Рыночная доля Tesla в Европе в феврале упала до пятилетнего минимума
Рыночная доля американского производителя электрокаров Tesla в Европе в феврале упала до самого низкого для этого месяца показателя за пять лет.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследовательской платформы Jato Dynamics.
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Согласно приведенным данным, производитель электромобилей из Техаса в прошлом месяце продал в 25 странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии менее 16 тысяч автомобилей, что в среднем на 44% меньше по сравнению с февралем прошлого года.
Рыночная доля Tesla в Европе упала до 9,6% в прошлом месяце, что является самым низким зарегистрированным в феврале показателем за последние пять лет.
В январе продажи компании в Европе упали по сравнению с 2024 годом на 45% - с 18 161 до 9 945.
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Сейчас аналитики и инвесторы пытаются оценить, какое влияние на автопроизводителя оказывает политическая активность Илона Маска, являющегося исполнительным директором компании Tesla. Его работа в администрации Дональда Трампа вызывает отрицательную реакцию у некоторых владельцев Tesla и потенциальных покупателей.
Дилерские центры Tesla также стали объектом протеста против компании.
По материалам:
Укрінформ
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