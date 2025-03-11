Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру — Finance.ua

Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру Сегодня 01:22 — Технологии&Авто

Продажи Tesla продемонстрировали рекордное падение по всему миру

Спрос на электромобили Tesla продолжает быстро снижаться. В феврале продажи американского бренда продемонстрировали рекордное падение в разных странах по всему миру.

Об этом сообщает Carscoops.

Продажи Tesla в Европе за февраль обвалились на 50%. В Германии падение составило 76,3% - реализовано только 1429 авто. Хотя в целом спрос на электрокары в этой стране вырос на 30,8%.

Во Франции Tesla продемонстрировала падение на 44%. В Норвегии, где электрокары доминируют на рынке и демонстрируют рост продаж на 53,4% с начала года, Tesla за январь-февраль продала на 44,4% меньше автомобилей, чем в прошлом году.

Эта тенденция наблюдается не только в Европе. В Австралии за февраль продажи Tesla рухнули на 71,9%: купили лишь 1592 электрокара против 5665 в прошлом году.

Даже в Китае зафиксирован спад на 49,16%. Если в феврале 2024 года компания продала в Поднебесной 60 365 автомобилей, то в 2025 — 30 688. Для Tesla китайский рынок является ключевым. Стоит отметить, что в КНР, Австралии и Европе уже продается обновленный электрокроссовер, на который возлагались большие надежды.

Из-за падения продаж стоимость акций Tesla за февраль снизилась на 28%. Рыночная капитализация компании впервые с ноября упала ниже 1 триллиона долларов. Акционеры Tesla уже требуют от Илона Маска отчета о деятельности компании.

Некоторые владельцы Tesla сменяют логотипы своих авто в знак протеста. Фото: Electrek

В Carscoops назвали целый ряд факторов, которые могли повлиять на продажи Tesla. Это и обновление популярного электрокара Tesla Model Y, и конкуренция с дешевыми китайскими моделями, и неоднозначные заявления и жесты Илона Маска.

Именно из-за поведения СЕО Tesla среди владельцев электрокаров этой марки становится популярен веселый флешмоб. Они заменяют логотипы Tesla на эмблемы других автобрендов или украшают свои авто наклейками с надписями вроде «Я приобрел авто до того, как Илон сошел с ума».

Фокус По материалам:

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