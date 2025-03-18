Инвесторы заработали $16 миллиардов благодаря падению акций Tesla вдвое — Finance.ua

Инвесторы заработали $16 миллиардов благодаря падению акций Tesla вдвое Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Инвесторы заработали $16 миллиардов благодаря падению акций Tesla вдвое

Хедж-фонды, играющие на понижении акций Tesla, заработали $16,2 млрд после того, как стоимость компании Илона Маска упала вдвое за последние три месяца.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Трейдеры, получающие прибыль от падения цены акций, накопили бумажную прибыль с момента закрытия торгов 17 декабря, согласно данным поставщика информации S3 Partners. Рыночная стоимость Tesla за этот период упала более чем на $700 млрд, что сократило состояние Маска более чем на $100 млрд.

Публичные заявления генерального директора Tesla по европейской политике, в том числе поддержка ультраправых партий, способствовали снижению продаж автомобилей в Европе.

«Tesla имела очень высокую ценность бренда, и Илон сумел полностью ее уничтожить, — сказал Пер Лекандер, управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition стоимостью $1,5 млрд. — Маск оказался не на той стороне своей целевой аудитории. Тесла покупают не люди в ковбойских сапогах».

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На прошлой неделе JPMorgan снизил прогнозную цену акций Tesla до конца года со $135 до $120, отметив в отчете: «Нам трудно вспомнить нечто подобное в истории автомобильной индустрии, когда бренд лишился так много ценности так быстро». В понедельник акции закрылись на уровне $238,01.

Четвертый квартал 2024 года оказался разочарованием для инвесторов: финансовые результаты не оправдали ожиданий. На прошлой неделе Tesla предупредила в письме представителю правительства США, что торговая война Трампа может привести к соответствующим тарифам, которые увеличат стоимость производства автомобилей в США.

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Tesla долго была одной из самых популярных компаний для шортселлеров на фондовом рынке США — в 2020 году в шорт-позициях было около 300 млн ее акций.

Но ралли более чем на 1 500% в 2020—2021 годах уничтожило большинство негативных ставок, хотя некоторые инвесторы и дальше считали, что оценка компании оторвана от экономической реальности.

Економічна Правда По материалам:

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