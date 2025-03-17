Цены на подержанные Tesla падают на десятки тысяч долларов: владельцы массово продают авто — Finance.ua

Цены на подержанные Tesla падают на десятки тысяч долларов: владельцы массово продают авто Сегодня 22:36 — Фондовый рынок

Цены на подержанные Tesla падают на десятки тысяч долларов: владельцы массово продают авто

Владельцы Tesla массово избавляются от своих автомобилей, что сказалось на рынке подержанных авто и привело к снижению цен, согласно данным продаж.

Снижение стоимости Tesla связывается с политической активностью ее генерального директора Илона Маска, который стал главой Департамента правительственной эффективности и приблизился к президенту Дональду Трампу. В результате акции компании упали, а продажи уменьшились.

По данным CarGurus, Tesla стала самым распространенным электрокаром на рынке подержанных автомобилей. Это привело к падению цен: средняя цена на старую Tesla теперь на 10 000 долларов ниже, чем у конкурентов.

В 2024 году Hertz выставила на продажу 30 000 Tesla. В США сейчас более 14 000 б/у Tesla на продажу, и большинство стоит около 30 000 долларов. Для сравнения: в 2022 году средняя стоимость подержанной Tesla составляла 70 000 долларов.

Спрос на Tesla упал и в Европе:

за год регистрации авто в Нидерландах, Швеции, Дании и Норвегии упали на 40%;

в Испании спад составил 75%;

в Германии протестующие даже проектировали надпись «Heil Tesla» на стены завода, обвиняя Маска в связях с ультраправыми.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько долго Маск будет оставаться в правительстве, а также jn его политической деятельности, которая уже повлияла на имидж компании Tesla и ее финансовое состояние.

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