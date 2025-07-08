Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину — директор ЕБА — Finance.ua
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Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину — директор ЕБА

Фондовый рынок
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Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину — директор ЕБА
Война сдерживает инвесторов вкладываться в Украину — директор ЕБА
Несмотря на войну, интерес международного бизнеса к Украине сохраняется. Однако из-за затягивания боевых действий инвесторы все еще осторожны.
Об этом рассказала исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Секторы, где можно работать уже сейчас

По мнению Деревянко, бизнес может работать уже сегодня в таких отраслях, как оборонная промышленность, логистика, строительство и здравоохранение.
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«Мы с иностранными компаниями решили, что нужно призывать не ждать прекращения огня, потому что потенциально ты можешь долго его ждать. Если ты реально рассматриваешь Украину, тогда смотри, как построить здесь бизнес-модель, чтобы быть успешным уже сейчас», — отметила она.

Международная помощь и страхование рисков

По словам Деревянко, Украина получает международную публичную помощь, а также постепенно запускаются программы страхования военных рисков. В то же время, частные инвесторы пока не спешат заходить в Украину.
«Интерес есть, но он пока не транслируется в деньги», — сказала Деревянко.
Она подчеркнула, что для привлечения инвесторов нужно строить доверие в частности через коммуникацию с руководителями международных компаний.
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«Это также элемент экономической дипломатии, и мы можем помочь с этим. Если мы не сплотимся все вместе — представители бизнеса и власти — чтобы привлекать инвесторов сейчас в Украину или готовить их к заходу в Украину, будет очень трудно», — добавила она.
Напомним, ранее в Верховной Раде состоялось обсуждение законопроекта № 12372 «О системе страхования военных рисков», но документ не готов к рассмотрению в парламенте.
Несмотря на название, документ не создает полноценную систему страхования военных рисков для экономики. В свою очередь, он предусматривает введение обязательного страхования банковских залогов и создание государственного агентства в форме акционерного общества, которое имело бы монопольное право на проведение такого страхования или определение его условий.
По материалам:
Finance.ua
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