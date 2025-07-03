Правительство утвердило план публичных инвестиций: куда направят 580 млрд грн — Finance.ua

Правительство утвердило план публичных инвестиций: куда направят 580 млрд грн
Кабинет Министров в среду, 2 июля, утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026−2028 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Документ одобрен Стратегическим инвестиционным советом и утвержден Правительством одновременно с одобрением Бюджетной декларации на 2026−2028 годы», — говорится в сообщении.
Цель плана:
- оптимизация использования бюджетных ресурсов;
- повышение прозрачности в расходовании публичных средств;
- усиление интеграции инвестиций в систему стратегического планирования
Такой подход позволит сконцентрировать финансирование на приоритетных проектах и программах для граждан.
На какие сектора будут направлены публичные инвестиции
План включает 12 приоритетных отраслей, включая транспорт, энергетику, жилье, муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, образование и науку, правовую деятельность и судопроизводство, публичные финансы, окружающую среду, публичные услуги и цифровизацию, общественную безопасность, а также социальную сферу.
Именно эти секторы будут направлены публичные инвестиции в течение следующих трех лет.
Также определено 51 приоритетное направление, согласованное с планом восстановления Украины.
Особый акцент сделан на сквозных стратегических целях — энергоэффективности, климатической адаптации, гендерном равенстве и безбарьерности.
Объем финансирования
Объем финансирования публичных инвестиций на 2026−2028 годы составляет 581,3 млрд грн, в частности:
- 214,7 млрд грн — в 2026 году;
- 197,2 млрд грн — в 2027 году;
- 169,4 млрд грн — в 2028 году.
Публичные инвестиции в 581,3 млрд грн на 2026−2028 годы будут обеспечены за счет:
- 234,2 млрд грн — общего фонда государственного бюджета;
- 248,1 млрд грн — средств под государственные гарантии;
- 91,4 млрд грн — ресурсов международных финансовых организаций и правительств иностранных стран;
- 6,9 млрд грн — Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации;
- 0,6 млрд грн — Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами;
- 0,1 млрд грн — Государственный фонд развития водного хозяйства.
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