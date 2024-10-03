В Украине презентовали систему страхования военных рисков — Finance.ua

В Украине презентовали систему страхования военных рисков
Национальный банк и Министерство экономики представили проект закона «О системе страхования военных рисков». Он вводит общегосударственную систему страхования от военных рисков для населения и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Отсутствие покрытия военных рисков является существенным препятствием для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков.
Уже есть ряд работающих инструментов на этом рынке. Так, например, механизм Unity для страхования судов, где государство выделило небольшую часть капитала для покрытия первого риска, позволив существенно оживить рынок и снизить ставки в несколько раз. У нас есть успешные крупные проекты из MIGA, запускается сотрудничество с DFC, есть первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита от Экспортно-кредитного агентства. Наша цель — объединить все действующие программы в единый пул, создать понятные правила игры и, наконец, иметь возможность привлечь на этот рынок международных перестраховщиков", — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
Комплексная общегосударственная система страхования военных рисков будет финансироваться как за счет аккумулированных обязательных страховых платежей по договорам страхования, так и при финансовой помощи доноров.
Отдельно в проекте закона предусмотрено создание Министерством экономики Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков-участников системы. А также — разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и вести Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.
Система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной, в частности, предусматривается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. В настоящее время продолжаются консультации по возможному уточнению перечня объектов обязательного страхования.
На последующих этапах планируется расширение покрытия для большего круга объектов.
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