В Украине презентовали систему страхования военных рисков — Finance.ua

В Украине презентовали систему страхования военных рисков Сегодня 15:15 — Страхование

В Украине презентовали систему страхования военных рисков, Фото: freepik.com

Национальный банк и Министерство экономики представили проект закона «О системе страхования военных рисков». Он вводит общегосударственную систему страхования от военных рисков для населения и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Отсутствие покрытия военных рисков является существенным препятствием для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков.

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Уже есть ряд работающих инструментов на этом рынке. Так, например, механизм Unity для страхования судов, где государство выделило небольшую часть капитала для покрытия первого риска, позволив существенно оживить рынок и снизить ставки в несколько раз. У нас есть успешные крупные проекты из MIGA, запускается сотрудничество с DFC, есть первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита от Экспортно-кредитного агентства. Наша цель — объединить все действующие программы в единый пул, создать понятные правила игры и, наконец, иметь возможность привлечь на этот рынок международных перестраховщиков", — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Комплексная общегосударственная система страхования военных рисков будет финансироваться как за счет аккумулированных обязательных страховых платежей по договорам страхования, так и при финансовой помощи доноров.

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Отдельно в проекте закона предусмотрено создание Министерством экономики Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков-участников системы. А также — разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и вести Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.

Система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной, в частности, предусматривается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. В настоящее время продолжаются консультации по возможному уточнению перечня объектов обязательного страхования.

На последующих этапах планируется расширение покрытия для большего круга объектов.

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