Пышный сообщил, когда законопроект о страховании военных рисков поступит в ВР — Finance.ua

Пышный сообщил, когда законопроект о страховании военных рисков поступит в ВР
Законопроект о страховании военных рисков будет передан в парламент уже в этом году.
Об этом сообщает глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Закон о страховании военных рисков будет передан в парламент уже в этом году. Важно, чтобы в 2025 году Украина имела устойчивую институциональную основу для развития этого направления, что усилит не только страховой рынок, но и экономику страны в целом. Это создаст дополнительную защиту для работы бизнеса «, — отметил Пышный.
В ближайшее время документ будет представлен для обсуждения международным партнерам, представителям бизнеса и страховщикам.
В конце сентября планируется провести консультации с ассоциациями страхового бизнеса и участниками финансового рынка.
Совет по финансовой стабильности поддержал законопроект о создании в Украине полнофункциональной системы страхования военных рисков.
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