Гетманцев розповів, як просувається робота над законопроєктом про систему страхування воєнних ризиків — Finance.ua

Гетманцев розповів, як просувається робота над законопроєктом про систему страхування воєнних ризиків Сьогодні 15:41 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, як просувається робота над законопроєктом про систему страхування воєнних ризиків

У Верховній Раді відбулося обговорення законопроєкту № 12372 «Про систему страхування воєнних ризиків», але документ не готовий до розгляду у парламенті.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За словами Гетманцева, попри назву, документ не створює повноцінної системи страхування воєнних ризиків для економіки. Натомість він передбачає запровадження обов’язкового страхування банківських застав і створення державної агенції у формі акціонерного товариства, яка мала б монопольне право на проведення такого страхування або визначення його умов.

Під час обговорення учасники висловили низку критичних зауважень до документа:

незрозумілий і суперечливий статус агенції як регулятора і як комерційної установи;

сумнівна доцільність обов’язкового страхування банківських застав, незалежно від виду майна та його розташування;

відсутність даних про витрати на створення агенції та джерела її фінансування;

сумніви щодо ефективності страхування політичних ризиків компанією, яка належить державі;

необхідність виключити з документа норму про обов’язкове страхування об’єктів будівництва, капітального ремонту та реконструкції.

«Таким чином, на жаль, законопроєкт не готовий до розгляду навіть у першому читанні», — зауважив нардеп.

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Гетманцев підкреслив, що створення доступної системи страхування воєнних ризиків залишається одним із найбільших запитів бізнесу, особливо в прифронтових регіонах. Наразі проєкт закону буде істотно доопрацьований авторами.

На думку Гетманцева, ключова відповідальність за розробку рішень у цій сфері лежить на Міністерстві економіки та Кабінеті Міністрів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Національний банк та Міністерство економіки презентували проєкт закону «Про систему страхування воєнних ризиків».

Передбачається, що система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва. Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування.

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