В Україні презентували систему страхування воєнних ризиків — Finance.ua

В Україні презентували систему страхування воєнних ризиків Сьогодні 15:15 — Страхування

В Україні презентували систему страхування воєнних ризиків, Фото: freepik.com

Національний банк та Міністерство економіки презентували проєкт закону «Про систему страхування воєнних ризиків». Він впроваджує загальнодержавну систему страхування від воєнних ризиків для населення та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Відсутність покриття воєнних ризиків є суттєвою перепоною для залучення інвесторів для відбудови України та розвитку нашої економіки. Ми хочемо виправити це, створивши єдину систему страхування від воєнних ризиків.

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Вже є низка працюючих інструментів на цьому ринку. Так, наприклад, механізм Unity для страхування суден, де держава виділила невелику частину капіталу для покриття першого ризику, дозволивши суттєво пожвавити ринок і знизити ставки в кілька разів. У нас є успішні великі проєкти з MIGA, запускається співпраця з DFC, є перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту від Експортно-кредитного агентства. Наша мета — об’єднати всі діючі програми в єдиний пул, створити зрозумілі правила гри і зрештою мати змогу залучити на цей ринок міжнародних перестраховиків", — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Комплексна загальнодержавна система страхування воєнних ризиків фінансуватиметься як коштом акумульованих обов’язкових страхових платежів за договорами страхування, так і за фінансової допомоги донорів.

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Окремо, в проєкті закону передбачено створення Міністерством економіки Державної агенції зі страхування воєнних ризиків, яка буде визначати спільну політику оцінки та прийняття ризиків для страховиків-учасників системи. А також — розробляти стандартизовані страхові продукти, визначати централізовані підходи до ціноутворення та вести Єдину централізовану базу даних в системі страхування воєнних ризиків.

Система покриватиме ризики фізичної шкоди, спричинені війною, зокрема передбачається, що обов’язковому страхуванню підлягатиме майно, передане в заставу, та об’єкти житлового будівництва. Наразі тривають консультації щодо можливого уточнення переліку об’єктів обов’язкового страхування.

На подальших етапах планується розширення покриття для більшого кола об’єктів.

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