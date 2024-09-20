Пишний повідомив, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до ВР — Finance.ua

Пишний повідомив, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до ВР Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Законопроєкт про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч.

Про це повідомляє голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Закон про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч. Важливо, щоб у 2025 році Україна мала стійку інституційну основу для розвитку цього напряму, що посилить не лише страховий ринок, але й економіку країни в цілому. Це створить додатковий захист для роботи бізнесу», — зазначив Пишний.

Найближчим часом документ представлять для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам.

Зокрема, наприкінці вересня планується провести консультації з асоціаціями страхового бізнесу та учасниками фінансового ринку.

Рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.

Укрінформ За матеріалами:

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