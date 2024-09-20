Пишний повідомив, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до ВР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пишний повідомив, коли законопроєкт про страхування воєнних ризиків надійде до ВР

Казна та Політика
7
Законопроєкт про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч.
Про це повідомляє голова Національного банку України Андрій Пишний.
«Закон про страхування воєнних ризиків буде переданий до парламенту вже цьогоріч. Важливо, щоб у 2025 році Україна мала стійку інституційну основу для розвитку цього напряму, що посилить не лише страховий ринок, але й економіку країни в цілому. Це створить додатковий захист для роботи бізнесу», — зазначив Пишний.
Найближчим часом документ представлять для обговорення міжнародним партнерам, представникам бізнесу та страховикам.
Зокрема, наприкінці вересня планується провести консультації з асоціаціями страхового бізнесу та учасниками фінансового ринку.
Рада з фінансової стабільності підтримала законопроєкт про створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.