Україна починає страхувати інвесторів від воєнних та політичних ризиків — Finance.ua

Україна починає страхувати інвесторів від воєнних та політичних ризиків
Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки з посиланням на колонку для Forbes першого віцепрем'єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.
Експортно-кредитне агентство пропонуватиме два страхових продукти — страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.
«Експортно-кредитне агентство України починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків, що було передбачено Законом України 3497-IX „Про внесення змін до Закону України „Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності“ щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків“, який набув чинності 1 січня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
Свириденко зазначила, що розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок.
«Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності», — деталізувала віцепрем'єр.
На її переконання, страхування сприятиме створенню об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, зроблених в Україні.
Як повідомлялось, ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» засноване у 2018 році для захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Поділитися новиною