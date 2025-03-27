США вводять 25% мита на імпорт автомобілів: реакція ЄС, Канади та Японії — Finance.ua

США вводять 25% мита на імпорт автомобілів: реакція ЄС, Канади та Японії Сьогодні 10:01 — Світ

США вводять 25% мита на імпорт автомобілів: реакція ЄС, Канади та Японії

Акції американських автовиробників та їхніх світових конкурентів впали після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження мит у розмірі 25% на всі транспортні засоби та автозапчастини іноземного виробництва, що імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 2 квітня.

Про це пише Reuters 27 березня.

Майже половина всіх проданих у США минулого року автомобілів були імпортними, за даними дослідницької компанії GlobalData.

«Це початок Дня визволення в Америці, — сказав Трамп в Овальному кабінеті 26 березня ввечері. — Якщо ви робите свій автомобіль у Сполучених Штатах, то жодних тарифів не буде».

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Трамп повторив, що, на його очікування, автомобільне мито спонукає автовиробників збільшити інвестиції в США, а не в Канаду чи Мексику.

У відповідь на цю новину акції General Motors упали на 8% на вторинному ринку торгівлі. Акції Ford і акції материнської компанії Chrysler Stellantis, що торгуються в США впали приблизно на 4,5% кожна. В Азії акції Toyota Motor, Honda Motor і Hyundai Motor впали між 3% і 4%. Акції Tesla, яка виробляє автівки для ринку США у цій країні, але з деякими імпортними деталями, знизилися на 1,3%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила жаль з приводу рішення США запровадити тарифи.

«Автомобільна промисловість є рушієм інновацій, конкурентоспроможності та якісних робочих місць завдяки тісно інтегрованим ланцюгам постачання по обидва боки Атлантики. Тарифи — це податки. Вони погані для бізнесу і ще гірші для споживачів як у США, так і в Євросоюзі», — зазначила вона. За її словами, ЄС буде оцінювати ці мита разом з іншими заходами, які США планують найближчими днями.

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«ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси… Ми спільно захищатимемо наших працівників, бізнес і споживачів у всьому ЄС», — сказала президентка ЄК.

Премʼєр-міністр Японії Ісіба Сіґеру заявив, що країна «розглядає всі варіанти, щоб знайти найефективнішу відповідь». «Японія — країна, яка вкладає найбільший обсяг інвестицій у Сполучені Штати, тому ми питаємо, чи має сенс (Вашингтону) застосовувати єдині тарифи до всіх країн», — сказав він.

Канада незабаром відреагує на нові мита на імпортні автомобілі, оголошені Трампом, і може ввести заходи у відповідь проти Сполучених Штатів, заявив премʼєр-міністр Марк Карні. Він назвав дії Трампа «прямою атакою» і повідомив журналістам, що 27 березня він скличе засідання кабінету міністрів на високому рівні, щоб ухвалити рішення про відповідь.

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Іноземні автовиробники попереджають, що витрати у США зростуть, а робочі місця виявляться під загрозою. Нові мита, якщо вони діятимуть протягом тривалого періоду, можуть збільшити вартість покупки середнього автомобіля в США на тисячі доларів і ускладнити виробництво автомобілів по всій Північній Америці. Зокрема, через взаємоповʼязані виробничі операції, створені автовиробниками Канади, Мексики та США за останні три десятиліття.

Група Autos Drive America, що представляє найбільших іноземних автовиробників, таких як Honda, Hyundai, Toyota і Volkswagen, заявила, що «введені мита зроблять виробництво та продаж автомобілів у Сполучених Штатах дорожчими, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення цін, скорочення можливостей для споживачів та зменшення робочих місць у США».

Трамп пригрозив, що проти ЄС та Канади будуть введені додаткові мита, якщо вони обʼєднають зусилля проти США. «Якщо Європейський Союз співпрацюватиме з Канадою з метою завдати економічної шкоди США, то щодо обох країн буде введено великомасштабні мита, які набагато перевищують заплановані в даний час, щоб захистити кращого друга, який будь-коли був у кожної з цих двох країн!» — написав Трамп.

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