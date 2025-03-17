США після введення мит можуть укласти з країнами нові торговельні угоди — Finance.ua

США після введення мит можуть укласти з країнами нові торговельні угоди Сьогодні 13:32 — Світ

США після введення мит можуть укласти з країнами нові торговельні угоди

Після того як Сполучені Штати запровадили тарифи проти своїх основних торговельних партнерів, країни можуть розпочати двосторонні переговори щодо нових торговельних угод.

Про це в ефірі програми на телеканалі CBS заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо заявив, що Сполучені Штати відповідатимуть країнам, які запровадили проти них тарифи.

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«Це глобально, це не проти Канади, не проти Мексики, не проти ЄС — це стосується всіх. А потім, відштовхуючись від цієї нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь, можливо, у двосторонніх переговорах з країнами щодо нових торговельних домовленостей, які матимуть сенс для обох сторін», — сказав він.

Рубіо не надав подробиць того, як можуть виглядати нові угоди, але сказав, що США «перезавантажать базову лінію», і тоді можна буде укласти ці двосторонні угоди, щоб забезпечити справедливе ставлення до себе.

«Нам не подобається статус-кво. Ми збираємося встановити новий статус-кво, і тоді ми зможемо про щось домовитися, якщо вони (інші країни. — Ред.) захочуть», — сказав він. «Те, що ми маємо зараз, не може продовжуватися».

Нагадаємо, на початку місяця США запровадили 25% мита на товари, які імпортуються з Канади й Мексики. У відповідь Канада оголосила дзеркальні мита на американські товари на суму 30 млрд дол. Хоча США згодом помʼякшили свою тарифну політику, у Канаді наголошують, що не відмовляться від дзеркальних мит, поки США не скасують усі невиправдані торговельні обмеження. Згодом США запровадили мита на канадську сталь та алюміній, після чого Канада знову ввела дзеркальні заходи. Таким чином, нині канадські мита поширюються на американські товари загальною вартістю майже 60 млрд дол. (майже 43 млрд дол. США).

А в четвер президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 200% мита на імпорт вина, коньяку та інших алкогольних напоїв з ЄС.

Укрінформ За матеріалами:

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