Найбільші виробники харчових продуктів просять Трампа звільнити частину імпорту від мит — Finance.ua
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Найбільші виробники харчових продуктів просять Трампа звільнити частину імпорту від мит

Фондовий ринок
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Найбільші виробники харчових продуктів просять Трампа звільнити частину імпорту від мит
Найбільші виробники харчових продуктів просять Трампа звільнити частину імпорту від мит
Ключові виробники харчових продуктів, серед яких PepsiCo, Conagra, JM Smucker, Quaker Oats та кавовий бренд Folgers, звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням надати цільове звільнення від тарифів на імпорт какао та фруктів.
Про це пише Reuters.
У листі, надісланому Асоціацією споживчих брендів (Consumer Brands Association), яка представляє інтереси компаній, було висловлене прохання про звільнення від мит на інгредієнти, які не доступні в США, з метою підтримки виробників.
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До числа імпортних товарів, які відсутні на внутрішньому ринку, входять кава, овес, какао, спеції, тропічні фрукти та жерсть, необхідні для виробництва харчових продуктів та побутових товарів.
«Ми вважаємо, що цілеспрямоване і ретельно вивірене вилучення цих інгредієнтів і матеріалів з тарифів доцільне для найкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль щодо зниження споживчої інфляції», — йдеться в листі.
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Том Мадрецький, віцепрезидент з питань кампаній та спеціальних проєктів Асоціації споживчих брендів, заявив, що лист має на меті розпочати діалог з адміністрацією Трампа щодо можливих винятків із мит. За його словами, тарифи повинні застосовуватися стратегічно та з фокусом на захист виробників. Він також зазначив, що бамбукове волокно з Австралії, яке використовується в абсорбуючих прокладках для підгузок, також є недоступним на внутрішньому ринку.
Американські компанії Colgate-Palmolive та Edgewell також відчувають вплив тарифів. Colgate, яка виробляє зубну пасту в Мексиці, шукає способи мінімізувати ефекти мит, але не очікує, що їй вдасться повністю їх знизити. Компанія Procter & Gamble також заявила, що, ймовірно, їй доведеться підвищити ціни через тарифну війну між країнами.
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