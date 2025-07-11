ПриватБанк и ЕБРР подписали соглашение на 600 млн евро — Finance.ua

ПриватБанк и ЕБРР подписали соглашение на 600 млн евро Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

ПриватБанк и ЕБРР подписали соглашение на 600 млн евро

ПриватБанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР, что позволит украинскому бизнесу получить до 600 миллионов евро новых кредитов. Соответствующее соглашение подписал глава правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт во время Ukraine Recovery Conference в Риме.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Что предусматривает новое соглашение

Новое соглашение покрывает часть кредитного риска банка по новым кредитам заемщикам.

В частности, она включает в себя гарантию ЕБРР в размере 185 миллионов евро, что позволяет ПриватБанку предоставить украинским предприятиям до 600 миллионов евро дополнительного финансирования.

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«Новое соглашение о распределении рисков поможет украинскому бизнесу получить необходимые инвестиции и оборотные средства. По этим программам ПриватБанк значительно увеличит объемы кредитования», — сообщили в банке.

Микаэль Беркнерт во время церемонии подписания заявил, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР у ​​наших предпринимателей и малого бизнеса будет уже более 1,2 млрд евро финансирования на развитие бизнеса.

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Напомним, в первый день на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме удалось договориться о новом фонде реконструкции на 500 млн евро, о соглашениях с Еврокомиссией на 2,3 млрд евро, есть договоренности с Нидерландами и Швейцарией.

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