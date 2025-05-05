ПриватБанк обнародовал финансовые результаты за 1 квартал 2025 года (инфографика) — Finance.ua

ПриватБанк обнародовал финансовые результаты за 1 квартал 2025 года (инфографика) Сегодня 13:00 — Фондовый рынок

ПриватБанк обнародовал финансовые результаты за 1 квартал 2025 года (инфографика)

В I квартале 2025 г. бизнес-результат ПриватБанка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 20,3 млрд грн. Об этом пишет пресс-служба банка.

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Основным драйвером роста стали результаты основной деятельности банка — чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 13% год к году. Чистая прибыль составила 16,9 млрд грн.

Денежные средства на счетах физических лиц за первый квартал увеличились на 7,3 млрд грн (+1,6%).

С начала 2025 года чистый кредитный портфель ПриватБанка вырос на 5 млрд грн и по состоянию на 31 марта 2025 составил 117,8 млрд грн.

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За первый квартал банк направил более 3 млрд грн на поддержку аграрного сектора.

Налоги

41 млрд грн налога на прибыль, установив рекорд среди банков Украины. ПриватБанк уплатил по итогам 2024 года болееналога на прибыль, установив рекорд среди банков Украины.

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Единственный акционер ПриватБанка в лице Кабинета министров Украины принял решение о порядке распределения чистой прибыли и размере годовых дивидендов ПриватБанка за 2024 год, по которому в ближайшее время в государственный бюджет в виде дивидендов будет уплачено 80% чистой прибыли, что составляет 32,1 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Напомним, на FinAwards-2025 ПриватБанк получил 1 место со следующими инновационными проектами: «Конверты», программа лояльности «Привет», сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке, открытие счета ФЛП в Приват24 для физлиц и Digital карта Business GO.

Также на FinAwards 2025 названы лучшие премиальные карты. В этом году за победу в номинации «Лучшая премиальная карта» боролись 18 банков. Лучшим был назван ПриватБанк и пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.

В 2024 году ПриватБанк стал победителем FinAwards в 3-х номинациях: «Лучший кредит наличными», «Лучший банк для клиентов ФЛП», «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей».

Также ПриватБанк получил 5 серебряных наград FinAwards 2024 в номинациях: «Лучший мобильный банк», «Карта № 1 в кошельке», «Лучшая служба поддержки», «Лучший банк для юридических лиц», «Лучший руководитель розничного бизнеса».

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