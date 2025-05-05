ПриватБанк обнародовал финансовые результаты за 1 квартал 2025 года (инфографика) — Finance.ua

ПриватБанк обнародовал финансовые результаты за 1 квартал 2025 года (инфографика)
В I квартале 2025 г. бизнес-результат ПриватБанка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составил 20,3 млрд грн. Об этом пишет пресс-служба банка.
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Основным драйвером роста стали результаты основной деятельности банка — чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 13% год к году. Чистая прибыль составила 16,9 млрд грн.
Денежные средства на счетах физических лиц за первый квартал увеличились на 7,3 млрд грн (+1,6%).
С начала 2025 года чистый кредитный портфель ПриватБанка вырос на 5 млрд грн и по состоянию на 31 марта 2025 составил 117,8 млрд грн.
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За первый квартал банк направил более 3 млрд грн на поддержку аграрного сектора.
Налоги
ПриватБанк уплатил по итогам 2024 года более 41 млрд грн налога на прибыль, установив рекорд среди банков Украины.
Единственный акционер ПриватБанка в лице Кабинета министров Украины принял решение о порядке распределения чистой прибыли и размере годовых дивидендов ПриватБанка за 2024 год, по которому в ближайшее время в государственный бюджет в виде дивидендов будет уплачено 80% чистой прибыли, что составляет 32,1 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- Напомним, на FinAwards-2025 ПриватБанк получил 1 место со следующими инновационными проектами: «Конверты», программа лояльности «Привет», сервис видеоконсультаций на украинском жестовом языке, открытие счета ФЛП в Приват24 для физлиц и Digital карта Business GO.
- Также на FinAwards 2025 названы лучшие премиальные карты. В этом году за победу в номинации «Лучшая премиальная карта» боролись 18 банков. Лучшим был назван ПриватБанк и пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium и World Elite.
- В 2024 году ПриватБанк стал победителем FinAwards в 3-х номинациях: «Лучший кредит наличными», «Лучший банк для клиентов ФЛП», «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей».
- Также ПриватБанк получил 5 серебряных наград FinAwards 2024 в номинациях: «Лучший мобильный банк», «Карта № 1 в кошельке», «Лучшая служба поддержки», «Лучший банк для юридических лиц», «Лучший руководитель розничного бизнеса».
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