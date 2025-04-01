Які банки в України визнано найінноваційнішими: переможці FinAwards-2025 — Finance.ua

Які банки в України визнано найінноваційнішими: переможці FinAwards-2025 Сьогодні 20:34 — Фондовий ринок

Які банки в України визнано найінноваційнішими: переможці FinAwards-2025

28 березня у Києві під час церемонії нагородження Всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards-2025 оголосили переможців у номінації «Провідні технології та інновації» серед банків.

Трійка тих, рухає сферу фінансів вперед саме завдяки інноваціям, така:

3 місце — Sense Bank з проєктами онлайн відкриття рахунків для юросіб, інтеграція карток лояльності у Sense SuperApp та функцією «Персональні пропозиції».

ПУМБ з проєктами «Заявка на обмін валюти по курсу клієнта», «Знижка на купівлю валюти у застосунку», «Легке підключення послуги „Родинні зв’язки“ через Дія», «Миттєві перекази на закордонні картки Visa та Mastercard». Окрім того, ПУМБ першим на ринку розробив та впровадив повністю дистанційний та диджитальний процес відкриття рахунку для юридичних осіб. 2 місце —з проєктами «Заявка на обмін валюти по курсу клієнта», «Знижка на купівлю валюти у застосунку», «Легке підключення послуги „Родинні зв’язки“ через Дія», «Миттєві перекази на закордонні картки Visa та Mastercard». Окрім того, ПУМБ першим на ринку розробив та впровадив повністю дистанційний та диджитальний процес відкриття рахунку для юридичних осіб.

ПриватБанк з такими інноваційними проєктами: «Конверти», програма лояльності «Привіт», сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою, відкриття рахунку ФОП в Приват24 для фізосіб та Digital картка Business GO. 1 місце —з такими інноваційними проєктами: «Конверти», програма лояльності «Привіт», сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою, відкриття рахунку ФОП в Приват24 для фізосіб та Digital картка Business GO.

До п’ятірки кращих також увійшли monobank та àбанк.

Визначали найкращих три групи журі. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):

- 1 місце — ПУМБ;

- 2 місце — monobank;

- 3 місце — Sense Bank;

- 4 місце — ПриватБанк;

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переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

- 1 місце — Sense Bank;

- 2 місце — monobank;

- 3 місце — ПриватБанк;

- 4 місце — ПУМБ;

- 5 місце — абанк.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

- 1 місце — абанк;

- 3 місце — Alliance bank;

- 4 місце — ПриватБанк;

— 5 місце — ПУМБ.

Довідка Finance.ua:

FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;

серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;

організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.

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