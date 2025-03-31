Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025
28 березня, в Києві відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025.
Серед великої кількості номінацій обирали також і найкращого керівника маркетингу (категорія банки).
В цій номінації брали до уваги такі критерії: виведення на ринок нового продукту, підвищення впізнаваності бренду банку в показниках, яскрава рекламна кампанія, реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами та інше.
В номінації взяли участь 8 керівників маркетингу банків, завдяки чиїм ідеям банки досягнули гарних показників у 2024 році.
Ось трійка лідерів:
- «бронзу» отримав Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку.
- «срібло» у Анатолія Рогальского, сhief marketing officer в monobank.
- Золоту нагороду отримала Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ.
Серед ключових досягнень Департаменту маркетингу ПУМБ під керівництвом Ксенії Сікорської:
- у 2024 році банк оголосив про перше за 12 років масштабне оновлення бренд айдентики та Tone of Voice;
- бізнес збільшив показники від іміджевої кампанії: банк отримав понад 165 тис. нових клієнтів. Період проведення цієї рекламної кампанії став піковим по залученню диджиталізованих клієнтів ПУМБ за 2024 рік;
- завдяки суттєвому бусту банк отримав зростання в органічному трафіку +42% та платному трафіку +22%;
- іміджева рекламна кампанія стимулювала суттєве зростання користування продуктами та сервісами банку до 22%, які були закладені в кампанію на рівні унікальних переваг;
- SMM у результаті іміджевої кампанії охоплено понад 6 мільйонів користувачів соціальних мереж, що більше загального охоплення SMM за весь 2023 рік та на 48% перевищує планові показники від кампанії.
Зазначимо, що за 2024 рік ПУМБ спрямував понад 313 млн грн у соціальні ініціативи та підтримку ЗСУ. З 2022 року — більше ніж 700 млн грн. У співпраці з відомими українськими митцями та дизайнерами ПУМБ створює патріотичний мерч, а кошти від замовлення якого йдуть на доставлення компонентів крові до гарячих точок, закупівлі засобів тактичної медицини для захисників, обладнання та ліків для парамедиків, а також на адаптивний одяг для поранених військових.
Найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):
1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;
2 місце — Анатолій Рогальский, Chief marketing officer в monobank;
3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;
4 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку;
5 місце — Кирило Січушкін, Head of Digital marketing àбанку.
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;
2 місце — Анатолій Рогальский, Chief marketing officer в monobank;
3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;
4 місце — Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank;
5 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;
2 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку;
3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;
4 місце — Кирило Січушкін, Head of Digital marketing àбанку;
5 місце — Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank.
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