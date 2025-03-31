Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025 Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025

28 березня, в Києві відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025.

В цій номінації брали до уваги такі критерії: виведення на ринок нового продукту, підвищення впізнаваності бренду банку в показниках, яскрава рекламна кампанія, реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами та інше.

В номінації взяли участь 8 керівників маркетингу банків, завдяки чиїм ідеям банки досягнули гарних показників у 2024 році.

Ось трійка лідерів:

«бронзу» отримав Сергій Грабчак , маркетинг директор Ощадбанку.

, маркетинг директор Ощадбанку. «срібло» у Анатолія Рогальского, сhief marketing officer в monobank.

сhief marketing officer в monobank. Золоту нагороду отримала Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ.

На фото: Керівник Медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду Ксенії Сікорській

Ксенії Сікорської: Серед ключових досягнень Департаменту маркетингу ПУМБ під керівництвом

у 2024 році банк оголосив про перше за 12 років масштабне оновлення бренд айдентики та Tone of Voice;

бізнес збільшив показники від іміджевої кампанії: банк отримав понад 165 тис. нових клієнтів. Період проведення цієї рекламної кампанії став піковим по залученню диджиталізованих клієнтів ПУМБ за 2024 рік;

завдяки суттєвому бусту банк отримав зростання в органічному трафіку +42% та платному трафіку +22%;

іміджева рекламна кампанія стимулювала суттєве зростання користування продуктами та сервісами банку до 22%, які були закладені в кампанію на рівні унікальних переваг;

SMM у результаті іміджевої кампанії охоплено понад 6 мільйонів користувачів соціальних мереж, що більше загального охоплення SMM за весь 2023 рік та на 48% перевищує планові показники від кампанії.

Зазначимо, що за 2024 рік ПУМБ спрямував понад 313 млн грн у соціальні ініціативи та підтримку ЗСУ. З 2022 року — більше ніж 700 млн грн. У співпраці з відомими українськими митцями та дизайнерами ПУМБ створює патріотичний мерч, а кошти від замовлення якого йдуть на доставлення компонентів крові до гарячих точок, закупівлі засобів тактичної медицини для захисників, обладнання та ліків для парамедиків, а також на адаптивний одяг для поранених військових.

Найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):

1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;

2 місце — Анатолій Рогальский, Chief marketing officer в monobank

3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку

4 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку

5 місце — Кирило Січушкін, Head of Digital marketing àбанку.

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;

2 місце — Анатолій Рогальский, Chief marketing officer в monobank;

3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;

4 місце — Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank;

5 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;

2 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку;

3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;

4 місце — Кирило Січушкін, Head of Digital marketing àбанку;

5 місце — Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.