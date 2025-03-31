Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025

Фондовий ринок
82
Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025
Визначили найкращого керівника маркетингу в банківській сфері — FinAwards 2025
28 березня, в Києві відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025.
Серед великої кількості номінацій обирали також і найкращого керівника маркетингу (категорія банки).
В цій номінації брали до уваги такі критерії: виведення на ринок нового продукту, підвищення впізнаваності бренду банку в показниках, яскрава рекламна кампанія, реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами та інше.
В номінації взяли участь 8 керівників маркетингу банків, завдяки чиїм ідеям банки досягнули гарних показників у 2024 році.
Ось трійка лідерів:
  • «бронзу» отримав Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку.
  • «срібло» у Анатолія Рогальского, сhief marketing officer в monobank.
  • Золоту нагороду отримала Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ.
На фото: Керівник Медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду Ксенії Сікорській
На фото: Керівник Медіа бізнесу Treeum Надія Квітка вручає нагороду Ксенії Сікорській
Серед ключових досягнень Департаменту маркетингу ПУМБ під керівництвом Ксенії Сікорської:
  • у 2024 році банк оголосив про перше за 12 років масштабне оновлення бренд айдентики та Tone of Voice;
  • бізнес збільшив показники від іміджевої кампанії: банк отримав понад 165 тис. нових клієнтів. Період проведення цієї рекламної кампанії став піковим по залученню диджиталізованих клієнтів ПУМБ за 2024 рік;
  • завдяки суттєвому бусту банк отримав зростання в органічному трафіку +42% та платному трафіку +22%;
  • іміджева рекламна кампанія стимулювала суттєве зростання користування продуктами та сервісами банку до 22%, які були закладені в кампанію на рівні унікальних переваг;
  • SMM у результаті іміджевої кампанії охоплено понад 6 мільйонів користувачів соціальних мереж, що більше загального охоплення SMM за весь 2023 рік та на 48% перевищує планові показники від кампанії.
Зазначимо, що за 2024 рік ПУМБ спрямував понад 313 млн грн у соціальні ініціативи та підтримку ЗСУ. З 2022 року — більше ніж 700 млн грн. У співпраці з відомими українськими митцями та дизайнерами ПУМБ створює патріотичний мерч, а кошти від замовлення якого йдуть на доставлення компонентів крові до гарячих точок, закупівлі засобів тактичної медицини для захисників, обладнання та ліків для парамедиків, а також на адаптивний одяг для поранених військових.
Найкращих визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
  • переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):
1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;
2 місце — Анатолій Рогальский, Chief marketing officer в monobank;
3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;
4 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку;
5 місце — Кирило Січушкін, Head of Digital marketing àбанку.
  • переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;
2 місце — Анатолій Рогальский, Chief marketing officer в monobank;
3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;
4 місце — Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank;
5 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку.
  • вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
1 місце — Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ;
2 місце — Вікторія Губіна, керівник напрямку маркетинг ПриватБанку;
3 місце — Сергій Грабчак, маркетинг директор Ощадбанку;
4 місце — Кирило Січушкін, Head of Digital marketing àбанку;
5 місце — Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems