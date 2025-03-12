ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год — Finance.ua

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год Сегодня 11:17 — Фондовый рынок

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год

за 2024 против 26,7 млрд грн в прошлом году. ПриватБанк , крупнейший банк Украины и один из крупнейших налогоплательщиков, уже перечислил в государственный бюджет 41 млрд грн налога на прибыльв прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, по результатам 2024 года ПриватБанк уплатил почти 3 млрд грн (против 2,6 млрд грн в 2023 г.) других видов налогов, в т. ч. НДС, единый социальный взнос, местные налоги на имущество и т. д.

Банк продолжает использовать этические практики кредитования, поддерживать малый, средний и корпоративный бизнес, внедрять инновации для розничных клиентов, участвовать в инициативах развития общин для улучшения финансовой инклюзии и безбарьерности.

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