ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год — Finance.ua
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ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год

Фондовый рынок
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ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год
ПриватБанк перечислил в государственный бюджет рекордную сумму налогов за 2024 год
ПриватБанк, крупнейший банк Украины и один из крупнейших налогоплательщиков, уже перечислил в государственный бюджет 41 млрд грн налога на прибыль за 2024 против 26,7 млрд грн в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, по результатам 2024 года ПриватБанк уплатил почти 3 млрд грн (против 2,6 млрд грн в 2023 г.) других видов налогов, в т. ч. НДС, единый социальный взнос, местные налоги на имущество и т. д.
Банк продолжает использовать этические практики кредитования, поддерживать малый, средний и корпоративный бизнес, внедрять инновации для розничных клиентов, участвовать в инициативах развития общин для улучшения финансовой инклюзии и безбарьерности.
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По материалам:
Finance.ua
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