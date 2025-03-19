ПриватБанку 33 года: интересные цифры о банке — Finance.ua

ПриватБанку 33 года: интересные цифры о банке Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

ПриватБанку 33 года: интересные цифры о банке

Сегодня, 19 марта 2025 года, ПриватБанку исполняется 33 года. Это украинский банк — лидер розничного банковского рынка Украины и крупнейший по размерам активов.

Зарегистрирован был еще 19 марта 1992 года.

На долю «Привата» приходится более половины всех активных платежных карт , действующих банкоматов и терминалов в Украине.

В настоящее время он обслуживает более 20 миллионов клиентов — физических лиц.

ПриватБанк одним из первых внедрил в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24.

Немного истории

Напомним, значительным событием в украинской банковской системе стал запуск в 2001 году системы Приват24. Клиенты получили возможность управлять своими счетами онлайн, проводить регулярные платежи, переводы средств и т. д.

А вот в феврале 2002 года «ПриватБанк» выпустил миллионную пластиковую карту.

В 2003 году система Western Union признала ПриватБанк лучшим банком по качеству обслуживания клиентов. Также банк получил STP Excellence Award от Deutsche Bank, что подтвердило профессионализм «ПриватБанка» в международных расчетах.

Львиная доля совокупного дохода государственных банков приходится на Приват — 110,51 млрд грн.

Налоги

ПриватБанк — один из крупнейших налогоплательщиков. Банк перечислил в государственный бюджет 41 млрд грн налога на прибыль за 2024 год.

Банк для бизнеса

ПриватБанк уже более 30 лет обслуживает украинский бизнес. Его избрали своим банком более 860 тысяч предпринимателей.

Банк продолжает использовать этические практики кредитования, поддерживать малый, средний и корпоративный бизнес, внедрять инновации для розничных клиентов, участвовать в инициативах развития громад для улучшения финансовой инклюзии и безбарьерности.

Также ПриватБанк — самый большой эмитент и эквайр электронных платежных средств в Украине. Банку принадлежит система денежных переводов PrivatMoney и популярные в Украине платежные сервисы Приват24 и LiqPay.

Условия для военнослужащих

Особые условия сбережений ПриватБанк предлагает военнослужащим, которые получаю через ПриватБанк целевые выплаты от государства — 14% годовых по вкладам «Слава Героям!» с возможностью пополнить счет или снять деньги со вклада в любой момент без закрытия счета и потери процентов.

Номинации

В 2024 году ПриватБанк стал победителем FinAwards в 3-х номинациях: «Лучший кредит наличными», «Лучший банк для клиентов ФЛП», «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей».

Также ПриватБанк получил 5 серебряных наград FinAwards 2024 в номинациях: «Лучший мобильный банк», «Карта № 1 в кошельке», «Лучшая служба поддержки», «Лучший банк для юридических лиц», «Лучший руководитель розничного бизнеса».

🎈🎉 Редакция Finance.ua искренне поздравляет банк с юбилеем и желает банку развития! Пускай впереди будет много побед и достижений!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.