FinAwards 2025: названо найкращі преміальні картки — Finance.ua

FinAwards 2025: названо найкращі преміальні картки Сьогодні 10:15 — Фінтех і Картки

У Києві відбулося нагородження трійки призерів у номінації «Найкраща преміальна картка» в рамках FinAwards 2025 . Організаторами премії є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Цього року за перемогу у номінації «Найкраща преміальна картка» боролися 18 банків. Найкращим було названо ПриватБанк та пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.

Нагороду отримав керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко

Умови за карткою:

вартість оформлення картки/відкриття рахунку не тарифікується;

вартість обслуговування картки: не тарифікується за умови наявності витрат від 50 тис. грн за місяць, при невиконанні умови — 600 грн на місяць.

Плюшки, фішки:

«Привіт» — банківська програма лояльності з дійсно персоналізованими пропозиціями під клієнта;

унікальні промо з кешбеками від ПриватБанку та партнерів (ОККО, WOG, магазини одягу та взуття, кафе та ресторани тощо) та знижками (Rozetka, MoYo тощо);

PrivatPay — власний гаманець для зручних оплат.

monobank та його картка IRON. Умови за карткою: «Срібло» отримавта його картка

вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 2 тис. грн;

вартість обслуговування картки: 750 грн.

Які є фішки:

унікальна кешбек-програма — «милі», що надає можливість оплачувати залізничні та авіаквитки, користуючись з кешбеку від транзакцій по картці. За кожні 1 тис. грн витрат клієнт отримує 15 миль. При покупці квитків розрахунок 1 миля = 1 грн вартості квитків.

Райффайзен Банк та пакет послуг «Престиж». За умовами: Третє місце посівта

вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 0 грн;

вартість обслуговування картки:

— 0 грн — за умови здійснення платежів на загальну суму від 20 тис. грн;

— 650 грн/міс. — якщо умову не виконано.

Плюшки, фішки:

кешбек від Райфу з преміальними категоріями;

вклад на вимогу «Зростаючий» до 5,75% річних у гривні;

підвищений кредитний ліміт за кредитом готівкою до 750 тис. грн та до 500 тис. грн за кредитною карткою для Преміум клієнтів;

зручний діджитал онбордінг на преміальну картку Visa Signature в застосунку MyRaif у кілька кліків;

унікальна можливість купити валюту за спеціальним курсом через застосунок Raiffeisen Online;

ексклюзивні щотижневі акційні пропозиції для Преміум клієнтів в рамках «Happy train»;

одержання готівки (власні кошти клієнта) без комісії в банкоматах по всьому світу;

безкоштовне зняття готівки з валютної картки у касі Райфу;

знижений тариф 1,5% на зняття готівки з валютної картки за кордоном;

поліс страхування на вибір клієнта у подарунок.

Ощадбанку та їхньої преміальної картки Mastercard World Elite у тарифному пакеті MORE. Замкнув топ-5 номінації Креді Агріколь Банк та їхня карткова пакетна пропозиція «Sommelier». Четверта сходинка в активіта їхньої преміальної картки. Замкнув топ-5 номінаціїта їхня карткова пакетна пропозиція «».

Розподілення голосів було наступним чином:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері)

— 1 місце — Ощадбанк

— 2 місце — monobank та Райффайзен Банк;

— 3 місце — Укргазбанк;

— 4 місце — ПриватБанк;

— 5 місце — Таскомбанк.

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін)

— 1 місце — monobank;

— 2 місце — ПриватБанк;

— 3 місце — Райффайзен Банк;

— 4 місце — Креді Агріколь Банк;

— 5 місце — Ощадбанк.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)

— 1 місце — ПриватБанк;

— 2 місце — абанк;

— 3 місце — Ощадбанк;

— 4 місце — monobank

— 5 місце — Укрсиббанк.

Додамо, що минулого року перемогу в цій номінації здобув УкрСиббанк.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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