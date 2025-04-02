FinAwards 2025: названо найкращі преміальні картки — Finance.ua

FinAwards 2025: названо найкращі преміальні картки
У Києві відбулося нагородження трійки призерів у номінації «Найкраща преміальна картка» в рамках FinAwards 2025. Організаторами премії є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Цього року за перемогу у номінації «Найкраща преміальна картка» боролися 18 банків. Найкращим було названо ПриватБанк та пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.
Умови за карткою:
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку не тарифікується;
- вартість обслуговування картки: не тарифікується за умови наявності витрат від 50 тис. грн за місяць, при невиконанні умови — 600 грн на місяць.
Плюшки, фішки:
- «Привіт» — банківська програма лояльності з дійсно персоналізованими пропозиціями під клієнта;
- унікальні промо з кешбеками від ПриватБанку та партнерів (ОККО, WOG, магазини одягу та взуття, кафе та ресторани тощо) та знижками (Rozetka, MoYo тощо);
- PrivatPay — власний гаманець для зручних оплат.
«Срібло» отримав monobank та його картка IRON. Умови за карткою:
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 2 тис. грн;
- вартість обслуговування картки: 750 грн.
Які є фішки:
- унікальна кешбек-програма — «милі», що надає можливість оплачувати залізничні та авіаквитки, користуючись з кешбеку від транзакцій по картці. За кожні 1 тис. грн витрат клієнт отримує 15 миль. При покупці квитків розрахунок 1 миля = 1 грн вартості квитків.
Третє місце посів Райффайзен Банк та пакет послуг «Престиж». За умовами:
- вартість оформлення картки/відкриття рахунку: 0 грн;
- вартість обслуговування картки:
— 0 грн — за умови здійснення платежів на загальну суму від 20 тис. грн;
— 650 грн/міс. — якщо умову не виконано.
Плюшки, фішки:
- кешбек від Райфу з преміальними категоріями;
- вклад на вимогу «Зростаючий» до 5,75% річних у гривні;
- підвищений кредитний ліміт за кредитом готівкою до 750 тис. грн та до 500 тис. грн за кредитною карткою для Преміум клієнтів;
- зручний діджитал онбордінг на преміальну картку Visa Signature в застосунку MyRaif у кілька кліків;
- унікальна можливість купити валюту за спеціальним курсом через застосунок Raiffeisen Online;
- ексклюзивні щотижневі акційні пропозиції для Преміум клієнтів в рамках «Happy train»;
- одержання готівки (власні кошти клієнта) без комісії в банкоматах по всьому світу;
- безкоштовне зняття готівки з валютної картки у касі Райфу;
- знижений тариф 1,5% на зняття готівки з валютної картки за кордоном;
- поліс страхування на вибір клієнта у подарунок.
Четверта сходинка в активі Ощадбанку та їхньої преміальної картки Mastercard World Elite у тарифному пакеті MORE. Замкнув топ-5 номінації Креді Агріколь Банк та їхня карткова пакетна пропозиція «Sommelier».
Розподілення голосів було наступним чином:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері)
— 1 місце — Ощадбанк;
— 2 місце — monobank та Райффайзен Банк;
— 3 місце — Укргазбанк;
— 4 місце — ПриватБанк;
— 5 місце — Таскомбанк.
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін)
— 1 місце — monobank;
— 2 місце — ПриватБанк;
— 3 місце — Райффайзен Банк;
— 4 місце — Креді Агріколь Банк;
— 5 місце — Ощадбанк.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)
— 1 місце — ПриватБанк;
— 2 місце — абанк;
— 3 місце — Ощадбанк;
— 4 місце — monobank
— 5 місце — Укрсиббанк.
Додамо, що минулого року перемогу в цій номінації здобув УкрСиббанк.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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