Україна отримала нові угоди на мільярди євро у перший день Конференції з відновлення — Finance.ua

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Україна отримала нові угоди на мільярди євро у перший день Конференції з відновлення

Казна та Політика
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Україна отримала нові угоди на мільярди євро у перший день Конференції з відновлення
Україна отримала нові угоди на мільярди євро у перший день Конференції з відновлення
Під час першого дня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі вдалося домовитися про новий фонд реконструкції на 500 млн євро, про угоди з Єврокомісією на 2,3 млрд євро, є домовленості з Нідерландами та Швейцарією.
Про це повідомила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, цьогорічна конференція стала найбільш представницькою за всі роки проведення URC. Участь беруть лідери України, Італії, Німеччини, Польщі, Іспанії, Фінляндії, Нідерландів, Греції, Естонії та десятки інших делегацій. Сотні міжнародних і українських компаній представляють свої проєкти на масштабній бізнес-ярмарці.

Новий фонд на 500 млн євро

Головною новиною дня стала ініціатива Єврокомісії — запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України на 500 млн євро. До фінансування долучаться Франція, Німеччина, Італія, Польща та ключові банки розвитку.

Пакет угод на 2,3 млрд євро

Підписано угоди в межах інвестиційного механізму Ukraine Investment Framework (UIF):
  • 1,8 млрд євро — гарантії для приватного бізнесу, державних компаній, муніципалітетів і малого бізнесу;
  • 580 млн євро — гранти та технічна допомога.
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«Очікуємо, що ці інструменти мобілізують до 10 млрд інвестицій. Крім того, ми отримаємо ще 3 млрд євро за виконання індикаторів першого кварталу в межах Ukraine Facility», — додала Свириденко.

Допомога від Нідерландів та Швейцарії:

  • Нідерланди нададуть 30 млн євро на відновлення енергетики та водопостачання. Загальний обсяг їх допомоги у 2025−2026 роках — 300 млн євро;
  • Швейцарія оголосила про довгострокову допомогу: 5 млрд франків (4,8 млрд євро) до 2036 року.
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Підтримка малого бізнесу та регіонального розвитку:

  • спільно з Єврокомісією, Німеччиною, Норвегією та GIZ підтримали новий етап програми STEP IN 2 EU з додатковим фінансуванням 25 млн євро;
  • із Світовим банком запускається програма PREPARE Ukraine на $200 млн. Перший грант на суму $44,3 млн допоможе підготувати проєкти реконструкції.

Співпраця з Італією, Бельгією та ЄБРР:

  • підписано меморандум з італійськими фінансовими установами CDP, SACE та SIMEST. Це відкриває нові можливості для співпраці з італійським бізнесом у промисловості, енергетиці, транспорті та будівництві;
  • розпочинається співпрацю з Enabel (Бельгія) в межах програми BE-Relieve Ukraine для посилення аналітики, підтримки Державної служби зайнятості, розвитку молодіжної політики і просування європейських підходів до ринку праці;
  • старт ініціативи We Finance, яка спрямована на подолання гендерного розриву у доступі до фінансування. Підписали Меморандум про взаєморозуміння між НБУ, Міністерством економіки та ЄБРР. Це відкриває доступ до міжнародних ресурсів, передбачає підтримку МСП, очолюваних жінками, і сприятиме впровадженню інклюзивних фінансових рішень.
За матеріалами:
Finance.ua
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