Глава Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки на 2,3 млрд євро для України — Finance.ua

Глава Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки на 2,3 млрд євро для України Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Глава Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки на 2,3 млрд євро для України

Європейський союз запускає програму гарантій та грантів, що дозволить додатково залучити 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер, передає «Інтерфакс-Україна».

«Підписані сьогодні угоди дозволять залучити 10 млрд євро для реконструкції та відновлення України», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

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Президентка Єврокомісії також оголосила про старт роботи першого Фонду глобальної підтримки, реконструкції та реновації України.

«Хочу оголосити про початок роботи першого Фонду глобальної підтримки, глобальної реконструкції та реновації України. Разом з приватним сектором це надасть можливість інвестицій в енергетику, в критичні технології. Щоб підвищити ці можливості, ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором», — сказала фон дер Ляєн.

До роботи Фонду вже залучені Німеччина, Італія, Польща, Європейський інвестиційний банк, в той час як інші країни ЄС, на переконання фон дер Ляєн, також приєднаються у майбутньому.

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«На цій конференції ми домовилися про обладнання на суму понад 10 мільярдів євро», — додала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Вона наголосила, що для відновлення, грошей недостатньо, інженерів, архітекторів чи працівників недостатньо.

«Нам потрібно щось більше, щось інше, і це почуття, настрій, почуття, які проявив український народ. Вони люблять свою країну, люблять свободу. Вони продемонстрували готовність гарантувати світле майбутнє для своїх дітей. Без цього все, що ми робимо, було б безглуздим», — зазначила вона.

Пізніше на сайті Європейської комісії опублікували деталі програми.

Зазначається, що новий пакет угод на суму 2,3 мільярда євро, підписаних з міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами в рамках Ukraine Investment Framework, включає 1,8 мільярда євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів.

Ці кошти планують спрямувати на:

підтримку малого та середнього бізнесу — 500 мільйонів євро у вигляді гарантій та грантів;

масштабні проєкти приватного сектору в ключових секторах, таких як енергетика, транспорт та виробництво — 600 мільйонів євро;

муніципальну інфраструктуру в районах, постраждалих від війни, включаючи охорону здоров’я, міську мобільність та житло — 520 мільйонів євро;

на стабілізацію енергомережі України, відновлення потужностей відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності — 265 мільйонів євро;

ремонт та відбудову критичної інфраструктури, включаючи житло, лікарні та медичні заклади — 310 мільйонів євро.

Із запуском цих нових інвестиційних програм загальні зобов’язання ЄС за Ukraine Investment Framework тепер становлять 5,7 мільярда євро. Очікується, що ці зобов’язання залучать понад 18 мільярдів євро інвестицій.

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