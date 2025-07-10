Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України — Finance.ua

Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України

Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках.

Про це на платформі X повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

Він оголосив про цю підтримку на конференції з відновлення України в Римі, в якій також бере участь прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

За словами міністра, 52 мільйони євро зарезервовані на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, ще 4 мільйони євро — на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.

Також уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та відновленню України.

«росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою. Протягом трьох з половиною років вона намагається знищити українське суспільство та економіку», — зазначив міністр.

hromadske За матеріалами:

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