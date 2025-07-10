Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України — Finance.ua
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Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України

Казна та Політика
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Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України
Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України
Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках.
Про це на платформі X повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
Він оголосив про цю підтримку на конференції з відновлення України в Римі, в якій також бере участь прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
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За словами міністра, 52 мільйони євро зарезервовані на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, ще 4 мільйони євро — на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.
Також уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та відновленню України.
«росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою. Протягом трьох з половиною років вона намагається знищити українське суспільство та економіку», — зазначив міністр.
За матеріалами:
hromadske
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