Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України — Finance.ua

Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України
Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках.
Про це на платформі X повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.
Він оголосив про цю підтримку на конференції з відновлення України в Римі, в якій також бере участь прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
За словами міністра, 52 мільйони євро зарезервовані на енергетичну інфраструктуру та водопостачання, ще 4 мільйони євро — на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.
Також уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та відновленню України.
«росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою. Протягом трьох з половиною років вона намагається знищити українське суспільство та економіку», — зазначив міністр.
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