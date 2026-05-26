0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто заробляє найбільше в оборонці

Особисті фінанси
119
Хто заробляє найбільше в оборонці
Хто заробляє найбільше в оборонці
Компанії української оборонки пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці. Також вони мають достатнє фінансування, щоб залучати спеціалістів з досвідом та мотивувати нові кадри.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Середня зарплата у вакансіях оборонно-промислового комплексу (ОПК) на Work.ua складає 40 тисяч гривень, водночас середня зарплата на ринку праці — близько 28 тисяч гривень.
Читайте також
Таким чином, зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку. Частково на це впливає специфіка вакансій, серед яких більшість — високооплачувані професії.

Кого шукають

Здебільшого роботодавці шукають фахівців із досвідом, що також не може не впливати на пропонований дохід.
Зокрема, у середньому інженеру-конструктору пропонують 40 тисяч гривень, тоді як в ОПК на цій же посаді можна заробляти в середньому 60 тисяч гривень, тобто на 50% більше.
При цьому, майже половина опитаних CORE Team оборонних компаній повідомили, що платять зарплати на рівні ринку, а не більше за інші сектори.
Інженери у компаніях оборонки, залежно від їх спеціалізації, мають вилки зарплат на рівні 2,5−4 тисячі доларів, але окремі спеціалісти можуть отримувати до 8 тисяч доларів.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці. Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».
Автори документа, поданого до ВРУ 13 травня, зазначають, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, тому питання належного матеріального забезпечення військових залишається одним із ключових.
Документ передбачає, що:
  • грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;
  • перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;
  • розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал;
  • грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий квитокВійськовозобов'язанийАрмія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems