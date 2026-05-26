Хто заробляє найбільше в оборонці Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Хто заробляє найбільше в оборонці

Компанії української оборонки пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці. Також вони мають достатнє фінансування, щоб залучати спеціалістів з досвідом та мотивувати нові кадри.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Середня зарплата у вакансіях оборонно-промислового комплексу (ОПК) на Work.ua складає 40 тисяч гривень, водночас середня зарплата на ринку праці — близько 28 тисяч гривень.

Читайте також Зарплати військових пропонують розраховувати по-новому

Таким чином, зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку. Частково на це впливає специфіка вакансій, серед яких більшість — високооплачувані професії.

Кого шукають

Здебільшого роботодавці шукають фахівців із досвідом, що також не може не впливати на пропонований дохід.

Зокрема, у середньому інженеру-конструктору пропонують 40 тисяч гривень, тоді як в ОПК на цій же посаді можна заробляти в середньому 60 тисяч гривень, тобто на 50% більше.

При цьому, майже половина опитаних CORE Team оборонних компаній повідомили, що платять зарплати на рівні ринку, а не більше за інші сектори.

Інженери у компаніях оборонки, залежно від їх спеціалізації, мають вилки зарплат на рівні 2,5−4 тисячі доларів, але окремі спеціалісти можуть отримувати до 8 тисяч доларів.

Про це йдеться в законопроєкті Раніше Finance.ua писав , що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».

Автори документа, поданого до ВРУ 13 травня, зазначають, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, тому питання належного матеріального забезпечення військових залишається одним із ключових.

Документ передбачає, що:

грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;

перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;

розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал ;

; грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.