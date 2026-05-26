Хто заробляє найбільше в оборонці

Компанії української оборонки пропонують помітно вищий рівень зарплат, ніж у середньому на ринку праці. Також вони мають достатнє фінансування, щоб залучати спеціалістів з досвідом та мотивувати нові кадри.
Раніше Finance.ua писав, що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.Про це йдеться в законопроєкті № 15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових».
Автори документа, поданого до ВРУ 13 травня, зазначають, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік, тому питання належного матеріального забезпечення військових залишається одним із ключових.
Документ передбачає, що:
грошове забезпечення військовослужбовців переглядатимуть щокварталу;
перерахунок проводитиметься з першого числа місяця, що настає після завершення кварталу;
розмір виплат збільшуватимуть на коефіцієнт, який дорівнює 150% показника зростання середньої заробітної плати в Україні за попередній квартал;
грошове забезпечення не може бути меншим за 150% середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.