Соціально вразливі категорії населення в Україні можуть безкоштовно отримати продуктовий набір в одному з банків продовольства.

Продукти нададуть після офіційної реєстрації та подання документів, повідомляє видання « На пенсії ».

Банки продовольства, або фудбанки, надають допомогу пенсіонерам, переселенцям та іншим вразливим категоріям. Вони збирають харчі, які не встигли продати супермаркети, сортують та формують з них продуктові набори.

Продукти потім роздають нужденним безкоштовно та регулярно, раз на кілька місяців. Харчі можна безпечно вживати, оскільки їхню якість перевіряють фудбанки.

За допомогою можуть звернутися:

пенсіонери;

переселенці;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

самотні батьки;

ветерани;

мешканці прифронтових громад.

Більшість отримувачів становлять пенсіонери. Жорсткого порогу доходу немає, проте перевагу мають ті, хто живе на мінімальну пенсію, самотні люди та ті, хто не має інших джерел підтримки.

Важливо пам’ятати, що не можна просто прийти з вулиці та забрати пакет продуктів. Потрібен попередній запис та реєстрація за офіційними документами.

Що входить в безкоштовний продуктовий набір

Стандартний харчовий набір важить від 15 до 30 кілограмів і зазвичай включає:

крупи та макарони;

борошно та олію;

консерви: м’ясні, рибні та овочеві;

цукор та сіль.

Набір також може містити:

свіжий хліб;

молочну продукцію;

свіжі овочі або фрукти;

соки та воду;

чай чи каву;

засоби гігієни — мило, зубну пасту, шампунь.

Куди звертатися

В Україні наразі працюють три основні банки продовольства:

Українська федерація банків продовольства — працює майже в усіх регіонах країни. Сайт: uafoodbank.org;

FoodBank Ukraine — працює у восьми областях, заснований в 2011 році. Сайт: foodbank.com.ua;

«Тарілка» — волонтерський банк їжі у Львові, Києві та Херсоні. Сайт: tarilka.org.

