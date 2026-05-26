Безкоштовні продукти: хто може отримати — умови
- пенсіонери;
- переселенці;
- люди з інвалідністю;
- багатодітні сім’ї;
- самотні батьки;
- ветерани;
- мешканці прифронтових громад.
- крупи та макарони;
- борошно та олію;
- консерви: м’ясні, рибні та овочеві;
- цукор та сіль.
- свіжий хліб;
- молочну продукцію;
- свіжі овочі або фрукти;
- соки та воду;
- чай чи каву;
- засоби гігієни — мило, зубну пасту, шампунь.
Куди звертатися
- Українська федерація банків продовольства — працює майже в усіх регіонах країни. Сайт: uafoodbank.org;
- FoodBank Ukraine — працює у восьми областях, заснований в 2011 році. Сайт: foodbank.com.ua;
- «Тарілка» — волонтерський банк їжі у Львові, Києві та Херсоні. Сайт: tarilka.org.
