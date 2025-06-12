ПриватБанк выплатил рекордные дивиденды государству — более 32 млрд грн Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

ПриватБанк выплатил рекордные дивиденды государству — более 32 млрд грн

ПриватБанк перечислил в бюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Это больше половины доходов от дивидендов государственных предприятий, запланированных на 2025 год.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как рассказала заместитель председателя правления банка по вопросам финансов Лариса Чернышева, ПриватБанк по решению акционера направил в госбюджет 32,1 млрд грн дивидендов. Вся сумма уже поступила на счета Госказначейства.

Размер выплат соответствует постановлению правительства о распределении чистой прибыли банка за 2024 год. Из общей прибыли в 40,1 млрд грн банк перечислил 80% в виде дивидендов.

Кроме дивидендов, по итогам 2024 года ПриватБанк уплатил в бюджет еще почти 41 млрд грн налога на прибыль. Это самый большой показатель среди всех банков страны.

Напомним, в госбюджете на 2025 год запланировано 50 млрд грн доходов от дивидендов государственных и коммунальных предприятий.

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Налог на сверхприбыли для банков был введен в 2023 году. Он предусматривает повышенную ставку для банков, у которых значительно растут доходы. Соответствующий закон 6 декабря 2023 года подписал президент. Национальный банк не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году. Глава НБУ Андрей Пышный говорит , что украинские банки остаются прибыльными, ликвидными и конкурентоспособными, а потому важно сохранять прогнозируемость налоговой политики.

Напомним, по подсчетам Опендатабота, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предварительными данными Нацбанка. После налогообложения сумма доходов значительно уменьшилась — на 12,8 млрд грн (на 12% меньше) — и достигла 90,9 млрд грн.

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