США вводят 25% пошлины на импорт автомобилей: реакция ЕС, Канады и Японии — Finance.ua

США вводят 25% пошлины на импорт автомобилей: реакция ЕС, Канады и Японии Сегодня 10:01 — Мир

США вводят 25% пошлины на импорт автомобилей: реакция ЕС, Канады и Японии

Акции американских автопроизводителей и их мировых конкурентов упали после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25% на все импортируемые в США транспортные средства и автозапчасти иностранного производства. Тарифы вступят в силу 2 апреля.

Об этом пишет Reuters 27 марта.

Почти половина всех проданных в США в прошлом году автомобилей были импортными, по данным исследовательской компании GlobalData.

«Это начало Дня освобождения в Америке, — сказал Трамп в Овальном кабинете 26 марта вечером. — Если вы производите свой автомобиль в Соединенных Штатах, то никаких тарифов не будет».

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Трамп повторил, что, по его ожиданиям, автомобильная пошлина побуждает автопроизводителей увеличить инвестиции в США, а не в Канаду или Мексику.

В ответ на данную новость акции General Motors упали на 8% на вторичном рынке торговли. Акции Ford и акции материнской компании Chrysler Stellantis, торгующиеся в США, упали примерно на 4,5% каждая. В Азии акции Toyota Motor, Honda Motor и Hyundai Motor упали между 3% и 4%. Акции Tesla, производящей автомобили для рынка США в этой стране, но с некоторыми импортными деталями, снизились на 1,3%.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу решения США ввести тарифы.

«Автомобильная промышленность является движущей силой инноваций, конкурентоспособности и качественных рабочих мест благодаря тесно интегрированным цепочкам поставок с обеих сторон Атлантики. Тарифы — это налоги. Они плохи для бизнеса и еще хуже для потребителей как в США, так и в Евросоюзе», — отметила она. По ее словам, ЕС будет оценивать эти пошлины вместе с другими мерами, которые США планируют в ближайшие дни.

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«ЕС будет продолжать искать решения путем переговоров, защищая свои экономические интересы… Мы будем вместе защищать наших работников, бизнес и потребителей во всем ЕС», — сказала президент ЕК.

Премьер-министр Японии Исиба Сигеру заявил, что страна «рассматривает все варианты, чтобы найти самый эффективный ответ». «Япония — страна, которая вкладывает наибольший объем инвестиций в Соединенные Штаты, поэтому мы спрашиваем, имеет ли смысл (Вашингтону) применять единые тарифы ко всем странам», — сказал он.

Канада вскоре отреагирует на новые пошлины на импортные автомобили, объявленные Трампом, и может ввести ответные меры против Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Марк Карни. Он назвал действия Трампа «прямой атакой» и сообщил журналистам, что 27 марта он созовет заседание кабинета министров на высоком уровне, чтобы принять решение об ответе.

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Иностранные автопроизводители предупреждают, что расходы в США возрастут, а рабочие места окажутся под угрозой. Новые пошлины, если они будут действовать в течение длительного периода, могут увеличить стоимость покупки среднего автомобиля в США на тысячи долларов и усложнить производство автомобилей по всей Северной Америке. В частности, из-за взаимосвязанных производственных операций, созданных автопроизводителями Канады, Мексики и США за последние три десятилетия.

Группа Autos Drive America, представляющая крупнейших иностранных автопроизводителей, таких как Honda, Hyundai, Toyota и Volkswagen, заявила, что «введенные пошлины сделают производство и продажу автомобилей в Соединенных Штатах более дорогими, что в конечном итоге приведет к повышению цен, сокращению возможностей для потребителей и уменьшению рабочих мест в США».

Трамп пригрозил, что против ЕС и Канады будут введены дополнительные пошлины, если они объединят усилия против США. «Если Европейский Союз будет сотрудничать с Канадой с целью нанести экономический ущерб США, то в обеих странах будут введены крупномасштабные пошлины, которые намного превышают запланированные в настоящее время, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у каждой из этих двух стран!» — написал Трамп.

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