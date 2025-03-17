США после введения пошлин могут заключить со странами новые торговые соглашения — Finance.ua

США после введения пошлин могут заключить со странами новые торговые соглашения Сегодня 13:32 — Мир

США после введения пошлин могут заключить со странами новые торговые соглашения

После того, как Соединенные Штаты ввели тарифы против своих основных торговых партнеров, страны могут начать двусторонние переговоры по новым торговым соглашениям.

Об этом в эфире программы на телеканале CBS заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут отвечать странам, которые ввели против них тарифы.

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«Это глобально, это не против Канады, не против Мексики, не против ЕС — это касается всех. А затем, отталкиваясь от этой новой базовой линии справедливости и взаимности, мы примем участие, возможно, в двусторонних переговорах со странами по поводу новых торговых договоренностей, которые будут иметь смысл для обеих сторон», — сказал он.

Рубио не детализировал, как могут выглядеть новые соглашения, но сказал, что США «перезагрузят базовую линию», и тогда можно будет заключить эти двусторонние соглашения, чтобы обеспечить справедливое отношение к себе.

«Нам не нравится статус-кво. Мы собираемся установить новый статус-кво, и тогда мы сможем о чем-то договориться, если они (другие страны — Ред.) захотят», — сказал он. «То, что у нас есть сейчас, не может продолжаться».

Напомним, в начале месяца США ввели 25% пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики. В ответ Канада объявила зеркальные пошлины на американские товары на сумму 30 млрд долл. Хотя США со временем смягчили свою тарифную политику, в Канаде отмечают, что не откажутся от зеркальных пошлин, пока США не отменят все неоправданные торговые ограничения. Впоследствии США ввели пошлины на канадскую сталь и алюминий, после чего Канада снова ввела зеркальные меры. Таким образом, на данный момент канадские пошлины распространяются на американские товары общей стоимостью около 60 млрд долл. (около 43 млрд долл. США).

А в четверг президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлины на импорт вина, коньяка и других алкогольных напитков из ЕС.

Укрінформ По материалам:

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