Сколько стоит зарядить электромобиль в апреле — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль в апреле Сегодня 19:01 — Личные финансы

Сколько стоит зарядить электромобиль в апреле

Аналитики Института исследований авторынка проанализировали набор моделей в украинском парке электромобилей (объем которого составляет почти 150 тыс. авто), и определили, что около 40% его резидентов имеют аккумуляторы емкостью свыше 50 кВт-ч, следовательно их смело можно относить к категории «дальнобойных», или как минимум к таким, которые пригодны для межобластных поездок.

Отмечается, что если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега такая дистанция обойдется в среднем в 360 грн (без изменений по сравнению с предыдущим месяцем). Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 450 грн. И это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машины с ГБО требуют больше топлива.

Итак, почем киловаты на чарджерах с публичным доступом?

В зависимости от локации могут попадаться меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС. Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент мы не будем учитывать.

По наблюдениям специалистов ИДА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и больше). Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

Инфографика: eauto.org.ua

По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у всех операторов остались без изменений.

Средняя цена киловатт-часа, полученного через АС порт, сейчас составляет (округленно) 14,89 грн, через DC порт — 17,40 грн.

Для сравнения, в соседней Польше работает несколько больше операторов ЭЗС, и каждый из них строит довольно запутанную тарифную систему, когда цена за 1 кВт-ч зависит не только от фактически отгруженной энергии в батарею автомобиля, но и от платных подписок в виде месячных пакетов или годовых абонементов разного уровня, клубных карточек, разовых акций, суммы предыдущего пополнения счета, места расположения ЭЗС и т. д. В переводе на гривны цена «медленной» АС-зарядки там сейчас составляет около 16…21 грн/кВт-ч, быстрая DC-зарядка обойдется от 22 до 33 грн/кВт-ч.

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При цене бензина А-95 около 63 грн/л получается так, что себестоимость пробега на электромобиле, если его заряжать на скоростных публичных ЭСС, такая же, как и на однотипном бензиновом авто. При 20 кВт-ч/100 км и средней цене 27,5 грн. 100 км обойдется в 550 грн. При потреблении 9 л бензина на 100 км и цене 63 грн/л сумма расходов получится такая же. Так что получается, что иметь электромобиль в Польше стоит тогда, когда его владелец заядлый экоактивист, или есть возможность заряжать его от бытовой сети по более низким тарифам.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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