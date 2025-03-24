На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров — Finance.ua

На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров Сегодня 02:03 — Технологии&Авто

На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров

Доступные электромобили Leapmotor уже вышли на европейский рынок. В линейке марки есть дешевые городские авто и кроссоверы.

В Украине планируется продажа доступных электромобилей Leapmotor. В настоящее время ведутся переговоры о выходе бренда на наш рынок. Об этом сообщили в украинском представительстве концерна Stellantis на пресс-конференции, которую посетил журналист Фокуса.

Именно Stellantis является совладельцем Leapmotor и выводит модели марки на европейский рынок. Более того, отдельные модели бренда уже собирают на предприятии концерна в польском городе Тыхи. Доля моделей в Украине зависит от изменений в законодательстве, ведь с 2026 правительство планирует отменить льготы на электромобили.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.