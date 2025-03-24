На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров — Finance.ua
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На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров

Технологии&Авто
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На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров
На украинском рынке может появиться новый бренд недорогих электрокаров
Доступные электромобили Leapmotor уже вышли на европейский рынок. В линейке марки есть дешевые городские авто и кроссоверы.
В Украине планируется продажа доступных электромобилей Leapmotor. В настоящее время ведутся переговоры о выходе бренда на наш рынок. Об этом сообщили в украинском представительстве концерна Stellantis на пресс-конференции, которую посетил журналист Фокуса.
Именно Stellantis является совладельцем Leapmotor и выводит модели марки на европейский рынок. Более того, отдельные модели бренда уже собирают на предприятии концерна в польском городе Тыхи. Доля моделей в Украине зависит от изменений в законодательстве, ведь с 2026 правительство планирует отменить льготы на электромобили.
По материалам:
Фокус
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