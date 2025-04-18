Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года — Finance.ua
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Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года

Фондовый рынок
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Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года
Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года
Летом планируют возобновить движение поезда Кишинев — Одесса, которое было прервано 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на сообщение Молдавской железной дороги.
В сообщении говорится, что делегация Молдавской железной дороги во главе с исполняющим обязанности гендиректора предприятия Сергеем Котельником 11 апреля посетила с рабочим визитом Киев.
Как отметили на предприятии, стороны обсудили возможности возобновления транзита украинских грузов в страны ЕС и обратно по железнодорожным линиям Молдовы.
Учитывая, что из-за ситуации, которая сложилась в регионе в результате войны, поток грузов и пассажиров через Молдову фактически перенаправили.
«Стороны пришли к общему мнению, что необходимо возобновить работу пассажирского маршрута Кишинев — Одесса, запуск которого запланирован с открытием летнего сезона», — отметили в сообщении.
После возобновления сообщения поезд Кишинев — Одесса будет ходить через непризнанное Приднестровье, что «Европейской правде» подтвердил источник, знакомый с деталями переговоров.
25 февраля 2022 Молдова временно приостановила железнодорожное сообщение с Украиной.
В частности, было отменено курсирование поезда Одесса-Кишинев-Одесса.
По материалам:
Українські Новини
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