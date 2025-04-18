Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года — Finance.ua

Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Поезд Кишинев-Одесса возобновит движение впервые с 2022 года

Летом планируют возобновить движение поезда Кишинев — Одесса, которое было прервано 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на сообщение Молдавской железной дороги.

В сообщении говорится, что делегация Молдавской железной дороги во главе с исполняющим обязанности гендиректора предприятия Сергеем Котельником 11 апреля посетила с рабочим визитом Киев.

Как отметили на предприятии, стороны обсудили возможности возобновления транзита украинских грузов в страны ЕС и обратно по железнодорожным линиям Молдовы.

Учитывая, что из-за ситуации, которая сложилась в регионе в результате войны, поток грузов и пассажиров через Молдову фактически перенаправили.

«Стороны пришли к общему мнению, что необходимо возобновить работу пассажирского маршрута Кишинев — Одесса, запуск которого запланирован с открытием летнего сезона», — отметили в сообщении.

После возобновления сообщения поезд Кишинев — Одесса будет ходить через непризнанное Приднестровье, что «Европейской правде» подтвердил источник, знакомый с деталями переговоров.

25 февраля 2022 Молдова временно приостановила железнодорожное сообщение с Украиной.

В частности, было отменено курсирование поезда Одесса-Кишинев-Одесса.

Українські Новини По материалам:

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